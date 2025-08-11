https://ria.ru/20250811/rossiya-2034653858.html

Лавров обсудил с главой МИД Армении детали контактов Пашиняна с Трампом

Лавров обсудил с главой МИД Армении детали контактов Пашиняна с Трампом - РИА Новости, 12.08.2025

Лавров обсудил с главой МИД Армении детали контактов Пашиняна с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном по телефону детали состоявшихся контактов армянского премьера... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-11T18:18:00+03:00

2025-08-11T18:18:00+03:00

2025-08-12T08:23:00+03:00

в мире

россия

армения

сша

арарат мирзоян

сергей лавров

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном по телефону детали состоявшихся контактов армянского премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Одиннадцатого августа по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сергеем Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, достигнутых при центральной роли России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Кроме того, министры обсудили актуальные двусторонние вопросы. "Обозначена готовность Москвы и далее содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20250811/armeniya-2034642496.html

россия

армения

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, армения, сша, арарат мирзоян, сергей лавров, никол пашинян