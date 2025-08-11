Рейтинг@Mail.ru
18:18 11.08.2025 (обновлено: 08:23 12.08.2025)
Лавров обсудил с главой МИД Армении детали контактов Пашиняна с Трампом
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном по телефону детали состоявшихся контактов армянского премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Одиннадцатого августа по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сергеем Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, достигнутых при центральной роли России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.Кроме того, министры обсудили актуальные двусторонние вопросы. "Обозначена готовность Москвы и далее содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнули в МИД РФ.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном по телефону детали состоявшихся контактов армянского премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Одиннадцатого августа по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сергеем Лавровым была подчеркнута важность достижения устойчивого мира между Баку и Ереваном в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, достигнутых при центральной роли России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, министры обсудили актуальные двусторонние вопросы. "Обозначена готовность Москвы и далее содействовать комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнули в МИД РФ.
