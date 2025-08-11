https://ria.ru/20250811/rossiya-2034491181.html

Состоятельные россияне назвали сумму, необходимую для жизни

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Состоятельные россияне считают, что для нормальной жизни на каждого члена семьи ежемесячно необходимо 250 тысяч рублей, сообщает Forbes со ссылкой на исследовании НИУ ВШЭ."Медианная оценка суммы, необходимой для нормальной жизни с точки зрения россиян, относящихся к верхнему децилю (десяти процентам) населения по уровню доходов — 250 тысяч рублей на одного члена семьи в месяц", — пишет издание.По данным исследователей НИУ ВШЭ, для богатой жизни такая оценка вдвое выше — 500 тысяч рублей, но этом медианное значение фактических доходов в выборке, в которой задавался этот вопрос, — 180 тысяч рублей на человека."Доход и образ жизни — главные критерии при оценке своего положения в обществе среди обеспеченных россиян", — подчеркивается в исследовании.По данным исследования, ключевыми показателями высокого статуса среди россиян с высоким доходом является владение элитной недвижимостью — этот критерий отметили 64 процента опрошенных, а также автомобилями или иным транспортом премиум-класса (55%).

