https://ria.ru/20250811/razgovor-2034577576.html
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку - РИА Новости, 11.08.2025
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов, способствующих обеспечению... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:45:00+03:00
2025-08-11T13:45:00+03:00
2025-08-11T13:45:00+03:00
ереван
россия
никол пашинян
баку
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, сообщает прес-служба Кремля. "Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250810/iran-2034476333.html
ереван
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, россия, никол пашинян, баку, владимир путин
Ереван, Россия, Никол Пашинян, Баку, Владимир Путин
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
Путин в разговоре с Пашиняном отметил важность мира между Ереваном и Баку