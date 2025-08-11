https://ria.ru/20250811/razgovor-2034577576.html

Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку

Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку - РИА Новости, 11.08.2025

Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов, способствующих обеспечению... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T13:45:00+03:00

2025-08-11T13:45:00+03:00

2025-08-11T13:45:00+03:00

ереван

россия

никол пашинян

баку

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, сообщает прес-служба Кремля. "Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250810/iran-2034476333.html

ереван

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ереван, россия, никол пашинян, баку, владимир путин