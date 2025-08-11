Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку - РИА Новости, 11.08.2025
13:45 11.08.2025
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов, способствующих обеспечению... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, сообщает прес-служба Кремля. "Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении.
2025
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, сообщает прес-служба Кремля.
"Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала