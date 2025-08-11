Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил готовность помогать в нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/putin-2034578722.html
Путин выразил готовность помогать в нормализации отношений Баку и Еревана
Путин выразил готовность помогать в нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 11.08.2025
Путин выразил готовность помогать в нормализации отношений Баку и Еревана
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность РФ содействовать комплексной... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:48:00+03:00
2025-08-11T13:48:00+03:00
в мире
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
баку
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_0:8:2795:1580_1920x0_80_0_0_4380d46277fe0ffb9cc167ac02f08d98.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность РФ содействовать комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. "Подтверждена готовность российской стороны содействовать – в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250811/vstrecha-2034574492.html
россия
армения
баку
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033803356_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_009f789c2e99da6f6a375c404d3d826f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, баку, ереван
В мире, Россия, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Баку, Ереван
Путин выразил готовность помогать в нормализации отношений Баку и Еревана

Путин подтвердил готовность способствовать нормализации отношений Баку и Еревана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность РФ содействовать комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена готовность российской стороны содействовать – в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с Трампом и Алиевым в Вашингтоне
Вчера, 13:32
 
В миреРоссияАрменияВладимир ПутинНикол ПашинянБакуЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала