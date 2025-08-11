https://ria.ru/20250811/putin-2034578722.html

Путин выразил готовность помогать в нормализации отношений Баку и Еревана

2025-08-11T13:48:00+03:00

в мире

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

баку

ереван

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность РФ содействовать комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. "Подтверждена готовность российской стороны содействовать – в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов – комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе", - говорится в сообщении.

в мире, россия, армения, владимир путин, никол пашинян, баку, ереван