Рейтинг@Mail.ru
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/putin-2034571064.html
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада - РИА Новости, 11.08.2025
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:16:00+03:00
2025-08-11T13:16:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
владимир зеленский
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это большой прорыв для двусторонних отношений и катастрофа для политики, которая доминирует на Западе. "Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский - это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе... Если эта встреча состоится, это будет большой прорыв, и уже действительно не принципиально, где это произойдет", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По словам философа, внутри США, на коллективном Западе и вообще в мире есть очень влиятельные силы, которые против этой встречи. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250811/milliyet-2034513699.html
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_221:703:2014:2048_1920x0_80_0_0_f19c1c48c5f68c23aa5a533897fdb2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп, владимир зеленский, аляска
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Аляска
Дугин назвал встречу Путина и Трампа катастрофой для политики Запада

Дугин назвал саммит РФ и США катастрофой для доминирующей на Западе политики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - это большой прорыв для двусторонних отношений и катастрофа для политики, которая доминирует на Западе.
"Сам факт встречи Путина и Трампа, этот саммит российско-американский - это катастрофа для той политики, которая доминировала и доминирует сейчас на Западе... Если эта встреча состоится, это будет большой прорыв, и уже действительно не принципиально, где это произойдет", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Milliyet: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель
Вчера, 09:13
По словам философа, внутри США, на коллективном Западе и вообще в мире есть очень влиятельные силы, которые против этой встречи.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Внешнеполитический вызов Аляски
Вчера, 08:00
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд ТрампВладимир ЗеленскийАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала