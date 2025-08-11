Пример Украины не останавливает сближение Молдавии с НАТО, заявил Шойгу

https://ria.ru/20250811/primer-2034510199.html
2025-08-11T08:41:00+03:00
2025-08-11T08:41:00+03:00
2025-08-11T08:44:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Печальная статистика и отрицательный пример Украины не останавливают сближение кишиневского режима с НАТО, ведущее к утрате Молдавией своего суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости."Практика показывает, что сближение с НАТО неминуемо приводит не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. Достаточно посмотреть на страны Восточной Европы, которые ранее вошли в блок: их затраты на оборону выросли в 2-6 раз только за последние 10 лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим", - написал Шойгу.С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
