Пример Украины не останавливает сближение Молдавии с НАТО, заявил Шойгу
08:41 11.08.2025
Пример Украины не останавливает сближение Молдавии с НАТО, заявил Шойгу
украина
молдавия
нато
в мире
восточная европа
майя санду
сергей шойгу
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Печальная статистика и отрицательный пример Украины не останавливают сближение кишиневского режима с НАТО, ведущее к утрате Молдавией своего суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости."Практика показывает, что сближение с НАТО неминуемо приводит не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. Достаточно посмотреть на страны Восточной Европы, которые ранее вошли в блок: их затраты на оборону выросли в 2-6 раз только за последние 10 лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим", - написал Шойгу.С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
украина, молдавия, нато, в мире, восточная европа, майя санду, сергей шойгу
Украина, Молдавия, НАТО, В мире, Восточная Европа, Майя Санду, Сергей Шойгу
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Печальная статистика и отрицательный пример Украины не останавливают сближение кишиневского режима с НАТО, ведущее к утрате Молдавией своего суверенитета, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
"Практика показывает, что сближение с НАТО неминуемо приводит не только к потере суверенитета, но и к увеличению военных расходов. Достаточно посмотреть на страны Восточной Европы, которые ранее вошли в блок: их затраты на оборону выросли в 2-6 раз только за последние 10 лет. Но, к сожалению, печальная статистика и отрицательный пример Украины, очевидно, не останавливают кишиневский режим", - написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
Заголовок открываемого материала