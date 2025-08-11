https://ria.ru/20250811/priamure-2034502552.html
Жителя Приамурья задержали за попытку поджога релейного шкафа
Жителя Приамурья задержали за попытку поджога релейного шкафа
2025-08-11T06:56:00+03:00
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 авг – РИА Новости. Житель Приамурья задержан за попытку поджога релейного шкафа на участке Транссиба, возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к диверсии", сообщает пресс-служба управления ФСБ по Амурской области.В ведомстве установили, что амурчанин вёл переписку в иностранном интернет-мессенджере WhatsApp с представителем украинской террористической организации. Некий "Богдан" с украинского номера телефона обещал вознаграждение 25 тысяч рублей за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Транссиба, отмечается в сообщении."В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен амурчанин, который инициативно вступил в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба. Следственным отделом УФСБ по Амурской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ – приготовление к диверсии", - говорится в сообщении.Амурчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время обвиняемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в УФСБ.
