https://ria.ru/20250811/prezident-2034660935.html

Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации с Арменией

Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации с Арменией - РИА Новости, 11.08.2025

Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации с Арменией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил премьер министра Армении Никола Пашиняна с подписанием декларации между Баку и Ереваном, сообщает РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T18:52:00+03:00

2025-08-11T18:52:00+03:00

2025-08-11T18:52:00+03:00

в мире

армения

казахстан

азербайджан

касым-жомарт токаев

никол пашинян

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg

АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил премьер министра Армении Никола Пашиняна с подписанием декларации между Баку и Ереваном, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера. По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении. Токаев добавил, что подписание документа стало возможным в том числе благодаря "выдающимся качествам Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства". Казахстанский президент считает, что декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении. "Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров", - добавили в пресс-службе Токаева. Сообщается, что Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами и дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана.

https://ria.ru/20250811/rossiya-2034653858.html

https://ria.ru/20250810/armeniya-2034482291.html

армения

казахстан

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, казахстан, азербайджан, касым-жомарт токаев, никол пашинян, дональд трамп