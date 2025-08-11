Токаев поздравил Пашиняна с подписанием декларации с Арменией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил премьер министра Армении Никола Пашиняна с подписанием декларации между Баку и Ереваном, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
"Президент Казахстана тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.
Токаев добавил, что подписание документа стало возможным в том числе благодаря "выдающимся качествам Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства". Казахстанский президент считает, что декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении.
"Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров", - добавили в пресс-службе Токаева.
Сообщается, что Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами и дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана.