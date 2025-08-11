Рейтинг@Mail.ru
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа
10:51 11.08.2025 (обновлено: 16:08 11.08.2025)
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа
США должны убедить российское руководство, что Украина должна оставаться вооруженным до зубов государством на востоке Европе, пишет The Washington Post. РИА Новости, 11.08.2025
в мире
украина
россия
европа
дональд трамп
юрий ушаков
нато
владимир путин
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США должны убедить российское руководство, что Украина должна оставаться вооруженным до зубов государством на востоке Европе, пишет The Washington Post."Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием", — говорится в публикации.Издание считает, что такой план может послужить альтернативой вступлению Украины в НАТО.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, юрий ушаков, нато, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, НАТО, Владимир Путин
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа

WP: США должны убедить Россию, что Украина должна остаться вооруженной до зубов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США должны убедить российское руководство, что Украина должна оставаться вооруженным до зубов государством на востоке Европе, пишет The Washington Post.
"Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
На Западе сообщили о панике Украины перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 09:32
Издание считает, что такой план может послужить альтернативой вступлению Украины в НАТО.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
СМИ рассказали, как США могут заставить Украину пойти на уступки
10 августа, 17:28
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампЮрий УшаковНАТОВладимир Путин
 
 
