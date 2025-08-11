https://ria.ru/20250811/plan-2034531286.html

В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа

В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025

В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа

США должны убедить российское руководство, что Украина должна оставаться вооруженным до зубов государством на востоке Европе, пишет The Washington Post. 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США должны убедить российское руководство, что Украина должна оставаться вооруженным до зубов государством на востоке Европе, пишет The Washington Post."Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием", — говорится в публикации.Издание считает, что такой план может послужить альтернативой вступлению Украины в НАТО.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

