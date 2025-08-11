Рейтинг@Mail.ru
Европа давит на Трампа перед его встречей с Путиным, заявил эксперт
11:04 11.08.2025
Европа давит на Трампа перед его встречей с Путиным, заявил эксперт
Европа давит на Трампа перед его встречей с Путиным, заявил эксперт
2025-08-11T11:04:00+03:00
2025-08-11T11:04:00+03:00
в мире
европа
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европа оказывает большое давление на президента США Дональда Трампа в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, высказал мнение в беседе с РИА Новости председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. "На американскую сторону оказывается большое давление со стороны европейских лидеров, которые крайне недовольны самим фактом российско-американских переговоров. Они делают все для того, чтобы их скомпрометировать или осложнить", - сказал Быстрицкий агентству. По его мнению, Европа живет в воображаемом мире "Звездных войн" Джорджа Лукаса. "Они мечтают о войне, что вызывает изумление", - отметил эксперт. Комментируя сообщения в западной прессе о возможности участия в переговорах лидеров России и США на Аляске, быстрицкий отметил, что нужно ориентироваться на достоверные факты и не стоит доверять сообщениям западной прессы. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
европа
сша
аляска
в мире, европа, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", встреча путина и трампа на аляске, андрей быстрицкий
В мире, Европа, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Встреча Путина и Трампа на Аляске, Андрей Быстрицкий
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин
Milliyet: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель
Вчера, 09:13
Владимир Зеленский
"Он прячется": в Британии рассказали о жутком поведении Зеленского
Вчера, 06:53
Вчера, 06:53
 
В миреЕвропаСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Встреча Путина и Трампа на АляскеАндрей Быстрицкий
 
 
