Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров

Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров - РИА Новости, 11.08.2025

Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров

Пепловый шлейф от извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке на высоте 8-9 километров распространился на 450 километров в юго-восточном направлении, сообщает РИА Новости, 11.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Пепловый шлейф от извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке на высоте 8-9 километров распространился на 450 километров в юго-восточном направлении, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН со ссылкой на данные спутникового мониторинга. "По состоянию на 22:40 UTC 10.08.2025 шлейф пепла распространяется на высоте 8-9 километров над уровнем моря. На спутниковых снимках Himawari-9 четко видно его протяженность в 450 километров от вулкана", — говорится в сообщении в Telegram-канале KVERT. Мониторинговая система создана совместными усилиями ученых из KVERT ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДВ НИЦ "Планета". Как предупреждают вулканологи, в поселках Усть-Камчатск и Никольское возможны пеплопады. Ключевской вулкан, высочайший в Евразии (4750 м), продолжает проявлять повышенную активность с 31 июля, после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Для авиации действует "красный" код опасности. Специалисты круглосуточно отслеживают ситуацию с помощью спутникового мониторинга и наземных наблюдений. Все оперативные данные публикуются на официальных ресурсах KVERT.

