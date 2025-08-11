https://ria.ru/20250811/otkaz-2034511999.html
СМИ назвали отказ Киева от территориальных уступок нереалистичным
СМИ назвали отказ Киева от территориальных уступок нереалистичным
Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T08:57:00+03:00
2025-08-11T08:57:00+03:00
2025-08-11T09:11:00+03:00
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Принципиальная позиция Киева, не желающего идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична на фоне проигрыша Украины на поле боя, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична", - отмечает автор статьи. Рахман указывает на то, что самые убедительные аналитические данные, с которыми он ознакомился, говорят о том, что Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится всё более острой. По мнению обозревателя, де-факто признание контроля РФ над рядом территорий, это "в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
