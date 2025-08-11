Рейтинг@Mail.ru
Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, ограничил бронирование номеров - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/otel-2034618122.html
Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, ограничил бронирование номеров
Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, ограничил бронирование номеров - РИА Новости, 11.08.2025
Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, ограничил бронирование номеров
Гостиница Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, где, по сообщениям СМИ, может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:25:00+03:00
2025-08-11T16:25:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 11 авг - РИА Новости. Гостиница Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, где, по сообщениям СМИ, может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не позволяет бронировать номера на даты саммита, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort. На данный момент ни один сайт бронирования не дает забронировать номера в гостинице на период проведения встречи. При этом на официальном сайте гостиницы 14 и 15 августа закрашены черным цветом, выбор этих дат также невозможен. РИА Новости направило запрос представителям отеля, но на данный момент не получило ответа. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html
https://ria.ru/20250811/peregovory-2034521851.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Аляска, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, ограничил бронирование номеров

Alyeska Resort, где может пройти саммит США и РФ, ограничил бронирование номеров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 11 авг - РИА Новости. Гостиница Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, где, по сообщениям СМИ, может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не позволяет бронировать номера на даты саммита, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Внешнеполитический вызов Аляски
Вчера, 08:00
На данный момент ни один сайт бронирования не дает забронировать номера в гостинице на период проведения встречи. При этом на официальном сайте гостиницы 14 и 15 августа закрашены черным цветом, выбор этих дат также невозможен.
РИА Новости направило запрос представителям отеля, но на данный момент не получило ответа.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
На Украине обвинили Европу в попытках сорвать мирные переговоры
Вчера, 09:55
 
В миреАляскаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала