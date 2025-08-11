https://ria.ru/20250811/otel-2034618122.html

Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, ограничил бронирование номеров

2025-08-11T16:25:00+03:00

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 11 авг - РИА Новости. Гостиница Alyeska Resort в курортном городке Гирдвуд, где, по сообщениям СМИ, может состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не позволяет бронировать номера на даты саммита, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее портал Alaska Landmine писал, что встреча, запланированная на 15 августа, может пройти в Alyeska Resort. На данный момент ни один сайт бронирования не дает забронировать номера в гостинице на период проведения встречи. При этом на официальном сайте гостиницы 14 и 15 августа закрашены черным цветом, выбор этих дат также невозможен. РИА Новости направило запрос представителям отеля, но на данный момент не получило ответа. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

2025

