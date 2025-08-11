https://ria.ru/20250811/opyt-2034519758.html

Кишинев изучает зарубежный опыт по запрету неугодных партий, заявил Шойгу

Власти Молдавии активно изучают опыт Румынии и Франции по запрету неугодных политических партий и блоков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Власти Молдавии активно изучают опыт Румынии и Франции по запрету неугодных политических партий и блоков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года. "Задействуется административный ресурс, включая механизмы запрещения неугодных партий и блоков, при этом активно изучается опыт Румынии и Франции. Наращивается информационно-психологическое воздействие на население ряда регионов, которые запугиваются властями отказом в финансировании в случае низких результатов голосования за партию "Действие и солидарность", - написал Шойгу. Суд Парижа 31 марта вынес приговор лидеру фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию. Решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае политическую силу будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

