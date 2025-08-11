Рейтинг@Mail.ru
Кишинев изучает зарубежный опыт по запрету неугодных партий, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/opyt-2034519758.html
Кишинев изучает зарубежный опыт по запрету неугодных партий, заявил Шойгу
Кишинев изучает зарубежный опыт по запрету неугодных партий, заявил Шойгу - РИА Новости, 11.08.2025
Кишинев изучает зарубежный опыт по запрету неугодных партий, заявил Шойгу
Власти Молдавии активно изучают опыт Румынии и Франции по запрету неугодных политических партий и блоков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T09:40:00+03:00
2025-08-11T09:40:00+03:00
в мире
румыния
молдавия
сша
марин ле пен
сергей шойгу
майя санду
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_661d55da244bec90d5048e7868c996bf.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Власти Молдавии активно изучают опыт Румынии и Франции по запрету неугодных политических партий и блоков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года. "Задействуется административный ресурс, включая механизмы запрещения неугодных партий и блоков, при этом активно изучается опыт Румынии и Франции. Наращивается информационно-психологическое воздействие на население ряда регионов, которые запугиваются властями отказом в финансировании в случае низких результатов голосования за партию "Действие и солидарность", - написал Шойгу. Суд Парижа 31 марта вынес приговор лидеру фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию. Решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае политическую силу будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
https://ria.ru/20250811/primer-2034510199.html
https://ria.ru/20250811/moldavii-2034500884.html
румыния
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033666690_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_00eed94d3faee34423ad7891ba4b27b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, молдавия, сша, марин ле пен, сергей шойгу, майя санду, европарламент, нато
В мире, Румыния, Молдавия, США, Марин Ле Пен, Сергей Шойгу, Майя Санду, Европарламент, НАТО
Кишинев изучает зарубежный опыт по запрету неугодных партий, заявил Шойгу

Шойгу: Кишинев изучает опыт Румынии и Франции по запрету неугодных партий

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Кишиневе
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Власти Молдавии активно изучают опыт Румынии и Франции по запрету неугодных политических партий и блоков, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пример Украины не останавливает сближение Молдавии с НАТО, заявил Шойгу
Вчера, 08:41
"Задействуется административный ресурс, включая механизмы запрещения неугодных партий и блоков, при этом активно изучается опыт Румынии и Франции. Наращивается информационно-психологическое воздействие на население ряда регионов, которые запугиваются властями отказом в финансировании в случае низких результатов голосования за партию "Действие и солидарность", - написал Шойгу.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор лидеру фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Ле Пен подала апелляцию. Решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае политическую силу будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета национальной обороны. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Шойгу указал на рост уровня бедности в Молдавии
Вчера, 06:21
 
В миреРумынияМолдавияСШАМарин Ле ПенСергей ШойгуМайя СандуЕвропарламентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала