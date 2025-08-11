Рейтинг@Mail.ru
09:28 11.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная 10 августа в 23.51 мск, отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. Опасность длилась девять часов десять минут, её отменили в понедельник в 9.01 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
воронежская область
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная 10 августа в 23.51 мск, отменена, сообщил глава региона Александр Гусев.
Опасность длилась девять часов десять минут, её отменили в понедельник в 9.01 мск.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2025
БезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
