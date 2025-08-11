https://ria.ru/20250811/opasnost-2034517746.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная 10 августа в 23.51 мск, отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 11.08.2025
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области, объявленная 10 августа в 23.51 мск, отменена, сообщил глава региона Александр Гусев. Опасность длилась девять часов десять минут, её отменили в понедельник в 9.01 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
