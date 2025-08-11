В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 11.08.2025
2025-08-11T00:08:00+03:00
2025-08-11T00:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на Воронеж
Вид на Воронеж. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
Воронежская область
Александр Гусев (губернатор)
 
 
