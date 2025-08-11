Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с апреля

Рейтинг@Mail.ru
07:17 11.08.2025 (обновлено: 07:18 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/mosbirzha-2034503412.html
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
московская биржа
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет, поднимаясь выше 3000 пунктов по основному индексу впервые с 29 апреля на фоне появившихся в конце прошлой недели подробностей относительно встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск рос на 2,73%, до 3 004,47 пункта - максимума с 29 апреля. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
россия
сша
аляска
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, московская биржа
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Московская биржа
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет, поднимаясь выше 3000 пунктов по основному индексу впервые с 29 апреля на фоне появившихся в конце прошлой недели подробностей относительно встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск рос на 2,73%, до 3 004,47 пункта - максимума с 29 апреля.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Индекс Мосбиржи усилил рост после подробностей о встрече Путина и Трампа
8 августа, 16:09
Россия США Аляска Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский Московская биржа
 
 
