Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях встречи на Аляске для Приднестровья - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034624582.html
Эксперт рассказал о последствиях встречи на Аляске для Приднестровья
Эксперт рассказал о последствиях встречи на Аляске для Приднестровья - РИА Новости, 11.08.2025
Эксперт рассказал о последствиях встречи на Аляске для Приднестровья
Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T16:41:00+03:00
2025-08-11T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
молдавия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников считает, что от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске зависит будущее не только Украины, но и Приднестровья. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Разумеется, вопрос Приднестровья точно не будет рассматриваться на встрече такого уровня. Но там могут быть обсуждены общие вопросы безопасности на европейском континенте, от которых и будет зависеть быть Приднестровью или не быть", - сказал Шорников. По его словам, все понимают, что будущее Приднестровья, заблокированного между Молдавией и Украиной, целиком зависит от исхода российско-украинского конфликта. "Будущее у республики есть только в случае победы России", - отметил эксперт. Он полагает, что с высокой степенью вероятности можно утверждать, что приднестровская проблематика хотя бы косвенно должна будет рассматриваться на российско-американском саммите. "Этот вопрос напрямую увязан с вопросами региональной безопасности на всем европейском континенте, в том числе с украинским вопросом и с проблемой обеспечения безопасности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Приднестровье", - сказал собеседник агентства. Он убежден в том, что Россия напрямую заинтересована в том, чтобы не просто обеспечить гарантии физической безопасности для своих граждан и соотечественников, но и добиться беспрепятственной реализации их человеческих прав и свобод, которые систематически нарушаются Кишиневом. "Для этого необходимо обеспечить свободу внешнеэкономической деятельности приднестровских предприятий, свободу передвижения жителей Приднестровья, беспрепятственное движение товаров и грузов, а также энергетическую безопасность республики", - сообщил Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250811/otel-2034618122.html
https://ria.ru/20250811/tramp-2034621528.html
россия
молдавия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Молдавия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Эксперт рассказал о последствиях встречи на Аляске для Приднестровья

Историк Шорников: от встречи Путина и Трампа зависит будущее Приднестровья

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников считает, что от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске зависит будущее не только Украины, но и Приднестровья.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Отель, где могут встретиться Путин и Трамп, ограничил бронирование номеров
Вчера, 16:25
"Разумеется, вопрос Приднестровья точно не будет рассматриваться на встрече такого уровня. Но там могут быть обсуждены общие вопросы безопасности на европейском континенте, от которых и будет зависеть быть Приднестровью или не быть", - сказал Шорников.
По его словам, все понимают, что будущее Приднестровья, заблокированного между Молдавией и Украиной, целиком зависит от исхода российско-украинского конфликта. "Будущее у республики есть только в случае победы России", - отметил эксперт.
Он полагает, что с высокой степенью вероятности можно утверждать, что приднестровская проблематика хотя бы косвенно должна будет рассматриваться на российско-американском саммите. "Этот вопрос напрямую увязан с вопросами региональной безопасности на всем европейском континенте, в том числе с украинским вопросом и с проблемой обеспечения безопасности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Приднестровье", - сказал собеседник агентства. Он убежден в том, что Россия напрямую заинтересована в том, чтобы не просто обеспечить гарантии физической безопасности для своих граждан и соотечественников, но и добиться беспрепятственной реализации их человеческих прав и свобод, которые систематически нарушаются Кишиневом.
"Для этого необходимо обеспечить свободу внешнеэкономической деятельности приднестровских предприятий, свободу передвижения жителей Приднестровья, беспрепятственное движение товаров и грузов, а также энергетическую безопасность республики", - сообщил Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп может лишить Киев поставок оружия, пишет Bloomberg
Вчера, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМолдавияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала