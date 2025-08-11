https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034624582.html

Эксперт рассказал о последствиях встречи на Аляске для Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников считает, что от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске зависит будущее не только Украины, но и Приднестровья. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Разумеется, вопрос Приднестровья точно не будет рассматриваться на встрече такого уровня. Но там могут быть обсуждены общие вопросы безопасности на европейском континенте, от которых и будет зависеть быть Приднестровью или не быть", - сказал Шорников. По его словам, все понимают, что будущее Приднестровья, заблокированного между Молдавией и Украиной, целиком зависит от исхода российско-украинского конфликта. "Будущее у республики есть только в случае победы России", - отметил эксперт. Он полагает, что с высокой степенью вероятности можно утверждать, что приднестровская проблематика хотя бы косвенно должна будет рассматриваться на российско-американском саммите. "Этот вопрос напрямую увязан с вопросами региональной безопасности на всем европейском континенте, в том числе с украинским вопросом и с проблемой обеспечения безопасности граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Приднестровье", - сказал собеседник агентства. Он убежден в том, что Россия напрямую заинтересована в том, чтобы не просто обеспечить гарантии физической безопасности для своих граждан и соотечественников, но и добиться беспрепятственной реализации их человеческих прав и свобод, которые систематически нарушаются Кишиневом. "Для этого необходимо обеспечить свободу внешнеэкономической деятельности приднестровских предприятий, свободу передвижения жителей Приднестровья, беспрепятственное движение товаров и грузов, а также энергетическую безопасность республики", - сообщил Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

