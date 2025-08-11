https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034508764.html

Шойгу рассказал, как на Молдавию влияет сворачивание торговли с Россией

Сворачивание Кишиневом по указке Запада торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 11.08.2025

в мире

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Сворачивание Кишиневом по указке Запада торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости."В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией. Кишинев присоединился к большинству антироссийских ограничительных мер Запада, хотя их реализация оказывает разрушительное воздействие на молдавскую экономику", - написал Шойгу.Он подчеркнул, что реализация антироссийских мер негативно влияет в первую очередь на реальный сектор экономики Молдавии."От сворачивания торговли с Россией страдают производители сельскохозяйственной продукции и оставшаяся без снабжения энергоносителями по адекватным ценам промышленность страны. Молдавские перевозчики остались без разрешения на въезд и доставку в Россию плодоовощной продукции. При этом найти полноценную альтернативу среди зарубежных, прежде всего европейских, поставщиков и покупателей так и не удалось", - добавил секретарь Совбеза РФ.С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.

