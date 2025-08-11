https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034504734.html

Шойгу заявил о тотальном внешнем управлении в Молдавии

Шойгу заявил о тотальном внешнем управлении в Молдавии - РИА Новости, 11.08.2025

Шойгу заявил о тотальном внешнем управлении в Молдавии

Советники из стран Евросоюза действуют во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, речь идет о тотальном внешнем управлении страной,... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Советники из стран Евросоюза действуют во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, речь идет о тотальном внешнем управлении страной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Евроинтеграционный" курс правящей верхушки привел к тому, что во всех государственных органах республики, включая силовые ведомства, действуют профильные советники из стран ЕС. Это вряд ли можно назвать даже санкционированным государством вмешательством во внутренние дела - скорее, речь идет о тотальном внешнем управлении", - написал Шойгу. Последствия не заставили себя ждать, подчеркнул Шойгу. "Исполняя указания зарубежных "хозяев", власти страны в 2025 году узаконили схему отъема земель у местных фермеров с последующей продажей на аукционах. Это ускорит разрушение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров", - отметил секретарь Совбеза РФ. В июле 2025 года одобрена продажа стратегически значимого порта Джурджулешты румынской государственной компании "Администрация морских портов Констанцы", добавил Шойгу. "Налицо передача под контроль иностранного государства единственного логистического объекта, обеспечивающего доступ к международным водным путям, что резко ограничивает суверенитет страны", - пояснил он. "Остатки обветшавшего инфраструктурного наследия страны продаются за бесценок. Бывший центральный стадион в Кишиневе передается под строительство нового здания посольства США. За символическую сумму в 2,5 миллиона евро на торги выставлен аэропорт в районе города Кагул", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.

