Шойгу заявил о тотальном внешнем управлении в Молдавии
07:29 11.08.2025
Шойгу заявил о тотальном внешнем управлении в Молдавии
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Советники из стран Евросоюза действуют во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, речь идет о тотальном внешнем управлении страной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Евроинтеграционный" курс правящей верхушки привел к тому, что во всех государственных органах республики, включая силовые ведомства, действуют профильные советники из стран ЕС. Это вряд ли можно назвать даже санкционированным государством вмешательством во внутренние дела - скорее, речь идет о тотальном внешнем управлении", - написал Шойгу. Последствия не заставили себя ждать, подчеркнул Шойгу. "Исполняя указания зарубежных "хозяев", власти страны в 2025 году узаконили схему отъема земель у местных фермеров с последующей продажей на аукционах. Это ускорит разрушение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров", - отметил секретарь Совбеза РФ. В июле 2025 года одобрена продажа стратегически значимого порта Джурджулешты румынской государственной компании "Администрация морских портов Констанцы", добавил Шойгу. "Налицо передача под контроль иностранного государства единственного логистического объекта, обеспечивающего доступ к международным водным путям, что резко ограничивает суверенитет страны", - пояснил он. "Остатки обветшавшего инфраструктурного наследия страны продаются за бесценок. Бывший центральный стадион в Кишиневе передается под строительство нового здания посольства США. За символическую сумму в 2,5 миллиона евро на торги выставлен аэропорт в районе города Кагул", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Советники из стран Евросоюза действуют во всех государственных органах Молдавии, включая силовые ведомства, речь идет о тотальном внешнем управлении страной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
"Евроинтеграционный" курс правящей верхушки привел к тому, что во всех государственных органах республики, включая силовые ведомства, действуют профильные советники из стран ЕС. Это вряд ли можно назвать даже санкционированным государством вмешательством во внутренние дела - скорее, речь идет о тотальном внешнем управлении", - написал Шойгу.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Молдавия может исчезнуть, заявил Патрушев
14 января, 15:03
Последствия не заставили себя ждать, подчеркнул Шойгу.
"Исполняя указания зарубежных "хозяев", власти страны в 2025 году узаконили схему отъема земель у местных фермеров с последующей продажей на аукционах. Это ускорит разрушение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров", - отметил секретарь Совбеза РФ.
В июле 2025 года одобрена продажа стратегически значимого порта Джурджулешты румынской государственной компании "Администрация морских портов Констанцы", добавил Шойгу. "Налицо передача под контроль иностранного государства единственного логистического объекта, обеспечивающего доступ к международным водным путям, что резко ограничивает суверенитет страны", - пояснил он.
"Остатки обветшавшего инфраструктурного наследия страны продаются за бесценок. Бывший центральный стадион в Кишиневе передается под строительство нового здания посольства США. За символическую сумму в 2,5 миллиона евро на торги выставлен аэропорт в районе города Кагул", - написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Экс-президент Молдавии сравнил продажу порта Джурджулешты с изменой родине
28 июня, 11:11
 
