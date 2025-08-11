https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034499253.html

Шойгу отметил демографический кризис в Молдавии

Шойгу отметил демографический кризис в Молдавии - РИА Новости, 11.08.2025

Шойгу отметил демографический кризис в Молдавии

В Молдавии за время правления пропрезидентской партии "Действие и солидарность" произошла демографическая катастрофа, страна потеряла каждого десятого... РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Молдавии за время правления пропрезидентской партии "Действие и солидарность" произошла демографическая катастрофа, страна потеряла каждого десятого гражданина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Экономический кризис, вызванный политикой правительства, спровоцировал сокращение рынка труда и последующее падение уровня жизни, в связи с чем граждане вынуждены покидать республику в поисках заработка. Из-за этого катастрофическая ситуация сложилась в демографической сфере", - написал Шойгу. По данным Национального бюро статистики Молдавии, на 1 января 2021 года население страны составляло около 2,627 миллионов человек, а по итогам последней переписи – уже 2,409 миллионов человек, добавил он. "По сути, за четырехлетний период нахождения во власти ПДС страна лишилась каждого десятого гражданина!" - подчеркнул Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Новости

