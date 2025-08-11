https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034497241.html

Шойгу указал на возможность подтасовки результатов выборов в Молдавии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (ПДС) не уверена в победе на предстоящих 28 сентября в стране парламентских выборах, поэтому не исключены прямая подтасовка результатов и дестабилизация обстановки по украинскому "майданному" сценарию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Провальные итоги экономической деятельности, коррупция и политические репрессии со стороны властей подорвали доверие к ним избирателей. Поэтому, несмотря на массовую "промывку мозгов" населения, уверенности в победе на выборах у правящей партии нет. Посулы обеспечить высокие стандарты жизни в стране уже не впечатляют большинство молдаван", - констатировал Шойгу. По оценкам экспертов, даже с помощью административного ресурса и нечистоплотных методов ведения избирательной кампании, в том числе использованных на предыдущих парламентских и президентских выборах, ПДС не сможет получить большинство в заксобрании, отметил Шойгу. Для формирования парламентского большинства ей необходимо будет выстраивать коалиции, а также привлекать, в том числе запугиванием и подкупом, независимых депутатов, добавил он. "Есть все основания полагать, что основной упор действующие власти намерены, как и в прошлом, сделать на грубую и примитивную фальсификацию голосования диаспоры. На выборах президента 2024 года за рубежом (исключая Россию) проголосовало около 320 тысяч человек. Для них было открыто более 230 участков. При этом в России, где проживает около 400 тысяч молдаван, открыли только 2 участка и выдали лишь 10 тысяч бюллетеней. ЦИК Молдовы уже сообщил, что число избирательных участков в России на предстоящих парламентских выборах останется прежним", - отметил Шойгу. Однако даже такой комплекс действий молдавских властей не гарантирует им победы, добавил он. "Поэтому не исключены и экстремальные варианты – от прямой подтасовки результатов до дестабилизации обстановки по украинскому "майданному" сценарию", - подчеркнул он. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

