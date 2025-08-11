Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России
Шойгу: Молдавия теряет более миллиарда евро в год из-за отказа покупать газ у РФ
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости назвал "выстрелом себе в ногу" отказ Кишинева от поставок газа напрямую от "Газпрома", так как бюджет Молдавии от этого теряет свыше 1 миллиарда евро в год.
"Отказ правительства "желтых" от поставок природного газа напрямую от "Газпрома" (хотя из Европы в республику поступает все тот же российский газ) сложно назвать иначе, чем выстрелом себе в ногу. В результате Молдова вынуждена закупать энергоресурсы на европейском рынке по завышенным ценам, вследствие чего бюджет ежегодно теряет свыше 1 миллиарда евро", - написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил, в свою очередь, "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза".