Рейтинг@Mail.ru
Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034495563.html
Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России
Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России - РИА Новости, 11.08.2025
Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости назвал "выстрелом себе в ногу" отказ Кишинева от поставок... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T04:21:00+03:00
2025-08-11T04:21:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
сергей шойгу
майя санду
молдовагаз
евросоюз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости назвал "выстрелом себе в ногу" отказ Кишинева от поставок газа напрямую от "Газпрома", так как бюджет Молдавии от этого теряет свыше 1 миллиарда евро в год. "Отказ правительства "желтых" от поставок природного газа напрямую от "Газпрома" (хотя из Европы в республику поступает все тот же российский газ) сложно назвать иначе, чем выстрелом себе в ногу. В результате Молдова вынуждена закупать энергоресурсы на европейском рынке по завышенным ценам, вследствие чего бюджет ежегодно теряет свыше 1 миллиарда евро", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил, в свою очередь, "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза".
https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034492949.html
https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034486935.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_171:256:2560:2048_1920x0_80_0_0_25571846798afda60a06577f9e676a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, кишинев, сергей шойгу, майя санду, молдовагаз, евросоюз, газпром
Молдавия, Россия, Кишинев, Сергей Шойгу, Майя Санду, Молдовагаз, Евросоюз, Газпром
Шойгу оценил убытки Молдавии от отказа от прямых поставок газа из России

Шойгу: Молдавия теряет более миллиарда евро в год из-за отказа покупать газ у РФ

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости назвал "выстрелом себе в ногу" отказ Кишинева от поставок газа напрямую от "Газпрома", так как бюджет Молдавии от этого теряет свыше 1 миллиарда евро в год.
"Отказ правительства "желтых" от поставок природного газа напрямую от "Газпрома" (хотя из Европы в республику поступает все тот же российский газ) сложно назвать иначе, чем выстрелом себе в ногу. В результате Молдова вынуждена закупать энергоресурсы на европейском рынке по завышенным ценам, вследствие чего бюджет ежегодно теряет свыше 1 миллиарда евро", - написал Шойгу.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Шойгу оценил ситуацию в экономике Молдавии
03:22
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС), созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии ранее сообщило, что отозвало у "Молдовагаза" лицензию на поставку газа местным потребителям. Эти права к 1 сентября перейдут государственной компании Energocom. Решение принято в связи с обязательствами Кишинева перед ЕС по разделению газовой инфраструктуры в рамках внедрения Третьего энергетического пакета. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, заявил, в свою очередь, "Газпром". Российской компании принадлежат 50% акций "Молдовагаза".
Сотрудники полиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Кишинев развернул зачистку информационного поля в Молдавии, считает Шойгу
01:04
 
МолдавияРоссияКишиневСергей ШойгуМайя СандуМолдовагазЕвросоюзГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала