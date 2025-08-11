https://ria.ru/20250811/moldaviya-2034492949.html

Шойгу оценил ситуацию в экономике Молдавии

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Будущим поколениям молдаван придется расплачиваться за действия нынешних властей Молдавии, вогнавших экономику страны в затяжной кризис, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность" (ПДС). Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. "Руководство страны, провозгласив курс на евроинтеграцию, сулит простым гражданам европейский уровень жизни. Однако в действительности экономика страны находится в затяжном кризисе. Об этом свидетельствуют сухие цифры официальных отчетов. По данным Национального бюро статистики Молдовы, объемы валового промышленного производства в стране в 2024 году сократились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году – на 3,6%", - написал Шойгу. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса страны в 2024 году достигло 5,51 миллиардов долларов, что на 19,1% больше, чем в 2023 году. Экспорт товаров в 2024 году снизился на 12,2%, до 3,56 миллиардов долларов, импорт вырос на 4,5%, до 9,07 миллиардов долларов, добавил он. "В 2025 году ситуация только усугубилась. На перспективу международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, также дают пессимистичные оценки", - отметил Шойгу. По его словам, избежать социально-экономического коллапса и сохранить иллюзию относительной стабильности кишиневскому режиму удается только за счет внешних кредитов, предоставляемых по линии европейских финансовых структур. "Однако экономическая помощь фактически "проедается", используется властями для устранения негативных последствий собственных управленческих провалов и предотвращения протестов населения. По оценкам экспертов, до 77% заемных средств идут на текущие расходы – на выплату зарплат, пенсий и денежных компенсаций населению, – и меньше четверти остается на капитальные инвестиции", - добавил Шойгу. "За четыре года нахождения у власти правительства "желтых" внешний государственный долг вырос более чем вдвое и по состоянию на 30 июня 2025 года составил рекордные 4,67 миллиардов долларов США. В текущем году внешние заимствования превысили выплаты по ранее взятым кредитам. Расплачиваться за такую политику придется будущим поколениям молдаван", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ. По словам Шойгу, симптоматично, что стремительный рост внешних заимствований начался именно с момента консолидации власти в руках правительства ПДС. "В июне 2025 года Кишинев привлек максимальную сумму внешних займов – 340 миллионов долларов США, что в 3,6 раза больше, чем за все предыдущие пять месяцев. Аналогичная сумма была привлечена в июле прошлого года, непосредственно перед президентскими выборами", - отметил он. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

