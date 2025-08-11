Кишинев развернул зачистку информационного поля в Молдавии, считает Шойгу
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Кишинев с помощью спецслужб Европы и на деньги Запада развернул масштабную зачистку информационного поля в Молдавии под предлогом противодействия "российской пропаганде", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
"Отдельно следует упомянуть информационную сферу. При помощи европейских спецслужб и на деньги западных спонсоров власти (Молдавии - ред.) развернули масштабную зачистку информационного поля под предлогом противодействия "российской пропаганде" и "распространению антиевропейских и антиправительственных нарративов", - написал Шойгу.
По его словам, ярким примером является созданный в 2023 году Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией "Патриот", предназначенный на деле для борьбы с политической оппозицией.
"Европейская обсерватория цифровых медиа открыла в Кишиневе региональный центр по борьбе с дезинформацией, которому предписано "осуществлять мониторинг избирательного процесса". Совместно с Западом прорабатываются практические меры по отслеживанию цифровых платформ в режиме реального времени для проведения скоординированных информационных операций", - добавил Шойгу.
Кроме того, намечено значительно увеличить объемы грантов для молдавских неправительственных организаций, занимающихся так называемой "борьбой с дезинформацией", а также укрепить потенциал спецслужб Молдовы для отслеживания денежных потоков, якобы используемых на финансирование "российских информационных операций", отметил секретарь Совбеза РФ.
"Служба информации и безопасности Молдовы после начала специальной военной операции на Украине приостановила лицензии ведущих русскоязычных и оппозиционных телеканалов, а также заблокировала более 50 сайтов российских СМИ под предлогом того, что они якобы распространяли ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность страны в условиях чрезвычайного положения", - написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.