Шойгу указал на рост уровня бедности в Молдавии

Шойгу указал на рост уровня бедности в Молдавии

2025-08-11T06:21:00+03:00

в мире

молдавия

сергей шойгу

майя санду

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уровень бедности в Молдавии за время правления пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (ПДС) стал рекордно высоким, жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Уровень бедности в республике достиг рекордных значений: если на момент прихода к власти правительства ПДС за чертой бедности жила четверть населения, то сегодня – уже треть. Жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов. Происходит это на фоне галопирующей инфляции, реальный уровень которой за последние четыре года, по данным Нацбанка страны, превысил 55%", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

молдавия

2025

в мире, молдавия, сергей шойгу, майя санду