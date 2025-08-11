Рейтинг@Mail.ru
Шойгу указал на рост уровня бедности в Молдавии
06:21 11.08.2025
Шойгу указал на рост уровня бедности в Молдавии
в мире
молдавия
сергей шойгу
майя санду
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уровень бедности в Молдавии за время правления пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (ПДС) стал рекордно высоким, жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости. "Уровень бедности в республике достиг рекордных значений: если на момент прихода к власти правительства ПДС за чертой бедности жила четверть населения, то сегодня – уже треть. Жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов. Происходит это на фоне галопирующей инфляции, реальный уровень которой за последние четыре года, по данным Нацбанка страны, превысил 55%", - написал Шойгу. С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
в мире, молдавия, сергей шойгу, майя санду
В мире, Молдавия, Сергей Шойгу, Майя Санду
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Уровень бедности в Молдавии за время правления пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (ПДС) стал рекордно высоким, жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
"Уровень бедности в республике достиг рекордных значений: если на момент прихода к власти правительства ПДС за чертой бедности жила четверть населения, то сегодня – уже треть. Жители вынуждены тратить на еду большую часть своих доходов. Происходит это на фоне галопирующей инфляции, реальный уровень которой за последние четыре года, по данным Нацбанка страны, превысил 55%", - написал Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
В миреМолдавияСергей ШойгуМайя Санду
 
 
