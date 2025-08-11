Рейтинг@Mail.ru
09:13 11.08.2025
Milliyet: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сядет за стол переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске как победитель, а Владимир Зеленский не входит в число приглашенных на саммит, где будет решаться будущее Украины, пишет в понедельник турецкая газета Milliyet. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "Трамп ведет политику, как игрок в покер: блефует, делает олл-ин (ситуация, когда игрок ставит все оставшиеся фишки на кон – ред.), пытается поднять руку, но только для того, чтобы выйти из игры. Путин в политике больше похож на шахматиста: его ходы просчитаны, он не верит в фактор удачи, анализирует противников по отдельности и в соответствии с этим определяет стратегию", - пишет издание. Журналист Озай Шендир отмечает, что с самого начала конфликта на Украине Запад действует как блок против России. "Сегодня Запад находится в полном замешательстве, страны-члены ЕС просят Трампа не соглашаться на план, не посоветовавшись с Украиной, и предостерегают от сделки, которая закроет Украине дверь в НАТО. Европейский союз и Зеленский считают, что ни одна территория не должна быть потеряна; Трамп полагает, что Россия уже пошла на уступки, не оккупировав всю Украину, и против того, чтобы нынешняя линия фронта проходила по российской границе... Он рассматривает уступку части украинской территории как реалистичную основу для сделки", - отмечает автор. По мнению Шендира, единственный выигрыш России - это не распад западного блока. "Украинский президент не входит в число приглашенных на саммит на Аляске, где будет решаться будущее Украины. Каким бы ни был исход саммита, Путин сядет за стол переговоров как победитель", - отметил журналист. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения конфликта на Украине, утверждает Axios со ссылкой на американского чиновника. Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что провел в субботу переговоры по Украине с представителями Киева и Европы. На них присутствовали глава офиса Зеленского Андрей Ермак, бывший украинский министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также Вэнс и европейские советники по национальной безопасности.
