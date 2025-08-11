https://ria.ru/20250811/migranty-2034663304.html

В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга."К уже действующему ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: деятельность курьерская (ОКВЭД 53.20.3), деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), деятельность по доставке еды на дом (ОКВЭД 53.20.32), деятельность курьерская прочая (ОКВЭД 53.20.39)", – говорится в сообщении.Как поясняют городские власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.Отмечается, что по статистике иностранные курьеры составляют "незначительную долю" от общего числа занятых в этой сфере, поэтому ограничения на их прием не повлияют на стабильность рынка доставки."Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трёхмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями", – добавили в правительстве Петербурга.Городские власти в конце июля сообщали об аналогичном запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами.

