В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
19:03 11.08.2025 (обновлено: 19:41 11.08.2025)
В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами - РИА Новости, 11.08.2025
В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
Власти Санкт-Петербурга добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать... РИА Новости, 11.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.&quot;К уже действующему ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: деятельность курьерская (ОКВЭД 53.20.3), деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), деятельность по доставке еды на дом (ОКВЭД 53.20.32), деятельность курьерская прочая (ОКВЭД 53.20.39)&quot;, – говорится в сообщении.Как поясняют городские власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.Отмечается, что по статистике иностранные курьеры составляют "незначительную долю" от общего числа занятых в этой сфере, поэтому ограничения на их прием не повлияют на стабильность рынка доставки."Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трёхмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями", – добавили в правительстве Петербурга.Городские власти в конце июля сообщали об аналогичном запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами.
В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами до конца 2025 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
"К уже действующему ограничению в сфере такси добавлены виды деятельности, связанные с курьерской доставкой: деятельность курьерская (ОКВЭД 53.20.3), деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта (ОКВЭД 53.20.31), деятельность по доставке еды на дом (ОКВЭД 53.20.32), деятельность курьерская прочая (ОКВЭД 53.20.39)", – говорится в сообщении.

Как поясняют городские власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.
Отмечается, что по статистике иностранные курьеры составляют "незначительную долю" от общего числа занятых в этой сфере, поэтому ограничения на их прием не повлияют на стабильность рынка доставки.
"Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трёхмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями", – добавили в правительстве Петербурга.
Городские власти в конце июля сообщали об аналогичном запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами.
