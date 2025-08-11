Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу
08:02 11.08.2025 (обновлено: 08:56 11.08.2025)
НАТО хочет сделать Молдавию частью военной инфраструктуры, заявил Шойгу
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. НАТО готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но без формального членства и гарантий безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости."Пытаясь переломить негативное отношение большинства населения к втягиванию страны в НАТО, власти проводят агрессивную информационно-пропагандистскую кампанию в целях формирования общественного мнения в пользу отказа от нейтралитета и присоединения страны к альянсу якобы в целях укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности республики", — написал Шойгу.На деле же речь идет о неуклонном втягивании Молдовы в совместную военную деятельность, пояснил он."Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности", — подчеркнул Шойгу.С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
молдавия, нато, в мире, сергей шойгу, майя санду
Молдавия, НАТО, В мире, Сергей Шойгу, Майя Санду
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. НАТО готовится сделать Молдавию частью своей военной инфраструктуры, но без формального членства и гарантий безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в своей статье "Молдова на перепутье" для РИА Новости.
"Пытаясь переломить негативное отношение большинства населения к втягиванию страны в НАТО, власти проводят агрессивную информационно-пропагандистскую кампанию в целях формирования общественного мнения в пользу отказа от нейтралитета и присоединения страны к альянсу якобы в целях укрепления национальной безопасности и сохранения территориальной целостности республики", — написал Шойгу.
На деле же речь идет о неуклонном втягивании Молдовы в совместную военную деятельность, пояснил он.
"Страну готовят к превращению в составную часть военной инфраструктуры альянса, но без формального членства и, естественно, без гарантий безопасности", — подчеркнул Шойгу.
С 2021 года в Молдавии действует правительство, сформированное партией "Действие и солидарность", созданной нынешним президентом страны Майей Санду. Новые парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября нынешнего года.
Молдавия НАТО В мире Сергей Шойгу Майя Санду
 
 
