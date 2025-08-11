https://ria.ru/20250811/klimatolog-2034491770.html

Климатолог назвал время года, которое потеплело сильнее всего

Климатолог назвал время года, которое потеплело сильнее всего - РИА Новости, 11.08.2025

Климатолог назвал время года, которое потеплело сильнее всего

В центре европейской части России за последние полвека осень потеплела сильнее всего, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди"... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T03:03:00+03:00

2025-08-11T03:03:00+03:00

2025-08-11T03:03:00+03:00

россия

арктика

алексей кокорин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009770302_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b38904443b4985ebe16f91e87a38fa6.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В центре европейской части России за последние полвека осень потеплела сильнее всего, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Сказать, какой будет конкретная осень, нельзя. Этого не знает никто, но можно сказать, что в следующие 20 лет у нас аномальных явлений будет больше, чем предыдущие 20 осеней... Если говорить о центре европейской части России, именно осень потеплела сильнее всего", - сказал Кокорин. По его словам, все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на 3 градуса. "Другие сезоны претерпели меньше изменений. Например, весна изменилась на 2 градуса, лето - на 2,5 градуса. Стоит сразу отметить, что глобально для всей России распределение будет немного другое. В таком контексте корректно будет сказать, что осень потеплела на 2 градуса", - отметил Кокорин. "Это изменение связано с вторжением холодного воздуха, который идет из Арктики. Понятно, что для этого Арктика должна быть достаточно холодной. Сейчас можно заметить, что максимум воды и минимум льда в Арктике выпадает на вторую половину сентября. И это тоже является сезонным сдвигом, который, конечно, оказывает влияние и в определенной степени объясняет, почему именно осень в центре европейской части России потеплела больше всего", - пояснил климатолог.

https://ria.ru/20250703/leto-2026852016.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, алексей кокорин