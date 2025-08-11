Рейтинг@Mail.ru
Климатолог назвал время года, которое потеплело сильнее всего
03:03 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/klimatolog-2034491770.html
Климатолог назвал время года, которое потеплело сильнее всего
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В центре европейской части России за последние полвека осень потеплела сильнее всего, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Сказать, какой будет конкретная осень, нельзя. Этого не знает никто, но можно сказать, что в следующие 20 лет у нас аномальных явлений будет больше, чем предыдущие 20 осеней... Если говорить о центре европейской части России, именно осень потеплела сильнее всего", - сказал Кокорин. По его словам, все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на 3 градуса. "Другие сезоны претерпели меньше изменений. Например, весна изменилась на 2 градуса, лето - на 2,5 градуса. Стоит сразу отметить, что глобально для всей России распределение будет немного другое. В таком контексте корректно будет сказать, что осень потеплела на 2 градуса", - отметил Кокорин. "Это изменение связано с вторжением холодного воздуха, который идет из Арктики. Понятно, что для этого Арктика должна быть достаточно холодной. Сейчас можно заметить, что максимум воды и минимум льда в Арктике выпадает на вторую половину сентября. И это тоже является сезонным сдвигом, который, конечно, оказывает влияние и в определенной степени объясняет, почему именно осень в центре европейской части России потеплела больше всего", - пояснил климатолог.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтадион "Лужники" и канатная дорога в Москве
Стадион "Лужники" и канатная дорога в Москве. Архивное фото
Климатолог объяснил, с чем связано холодное начало лета в России
3 июля, 03:54
