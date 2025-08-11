Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/khozhaev-2034531462.html
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото - РИА Новости, 11.08.2025
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото
Защита подала апелляционную жалобу на приговор 2-го Западного окружного военного суда, который приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:53:00+03:00
2025-08-11T10:53:00+03:00
происшествия
россия
власиха
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор 2-го Западного окружного военного суда, который приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева за продажу ВСУ фотографий с военными объектами, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко. "Подал жалобу на приговор, ее будет рассматривать апелляционный военный суд во Власихе, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства. В середине июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей. Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ 45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению. В прениях сторон гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа. Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф "секретно". Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим. Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов. Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20250811/pensionerki-2034506400.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
россия
власиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, власиха, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Власиха, Вооруженные силы Украины
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото

Защита обжаловала приговор бывшему военному механику Хожаеву за продажу ВСУ фото

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор 2-го Западного окружного военного суда, который приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева за продажу ВСУ фотографий с военными объектами, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко.
"Подал жалобу на приговор, ее будет рассматривать апелляционный военный суд во Власихе, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства.
Задержание сотрудника оборонного предприятия за шпионаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сотрудник режимного завода под Пензой признался в попытке госизмены
12 января 2024, 10:29
В середине июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей.
Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ 45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению.
В прениях сторон гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа.
Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф "секретно".
Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим.
Признание пенсионерки, с помощью которой спецслужбы Украины хотели убить российских военных. Эпизод 1 - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Украина привлекла пять пенсионерок для убийств российских военных
Вчера, 07:56
Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов.
Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены
4 июля 2024, 13:19
 
ПроисшествияРоссияВласихаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала