Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото

11.08.2025

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор 2-го Западного окружного военного суда, который приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева за продажу ВСУ фотографий с военными объектами, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко. "Подал жалобу на приговор, ее будет рассматривать апелляционный военный суд во Власихе, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства. В середине июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей. Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ 45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению. В прениях сторон гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа. Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф "секретно". Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим. Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов. Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).

