https://ria.ru/20250811/khozhaev-2034531462.html
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото - РИА Новости, 11.08.2025
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото
Защита подала апелляционную жалобу на приговор 2-го Западного окружного военного суда, который приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T10:53:00+03:00
2025-08-11T10:53:00+03:00
2025-08-11T10:53:00+03:00
происшествия
россия
власиха
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор 2-го Западного окружного военного суда, который приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева за продажу ВСУ фотографий с военными объектами, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко. "Подал жалобу на приговор, ее будет рассматривать апелляционный военный суд во Власихе, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства. В середине июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей. Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ 45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению. В прениях сторон гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа. Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф "секретно". Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим. Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов. Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
https://ria.ru/20250811/pensionerki-2034506400.html
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
россия
власиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, власиха, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Власиха, Вооруженные силы Украины
Защита обжаловала приговор бывшему военному за продажу ВСУ фото
Защита обжаловала приговор бывшему военному механику Хожаеву за продажу ВСУ фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Защита подала апелляционную жалобу на приговор 2-го Западного окружного военного суда, который приговорил к 23 годам колонии бывшего механика российской армии по ремонту БПЛА Антона Хожаева за продажу ВСУ фотографий с военными объектами, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Билиенко.
"Подал жалобу на приговор, ее будет рассматривать апелляционный военный суд во Власихе
, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства.
В середине июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил Хожаева к 23 годам лишения свободы: первые пять лет в тюрьме, остальные 18 - в колонии строгого режима. Также Хожаеву назначен штраф в 590 тысяч рублей.
Суд постановил конфисковать денежную сумму, полученную в результате преступления (9,5 тысяч рублей), и взыскал в бюджет РФ
45 тысяч 102 рубля в счет оплаты адвоката по назначению.
В прениях сторон гособвинитель просил назначить Хожаеву 24 года лишения свободы и 700 тысяч рублей штрафа.
Дело слушалось тройкой судей в закрытом режиме, так как имеет гриф "секретно".
Хожаев вину не признал, в последнем слове заявил, что преследовал мирные цели, просил оправдать и перестать называть его военнослужащим.
Как было установлено в суде, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые фотографировал для ВСУ
. Сам он был военнослужащим российской армии, работал механиком и занимался ремонтом беспилотных летательных аппаратов.
Ему вменили попытку госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирство в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализацию средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытку вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмену в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).