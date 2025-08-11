Рейтинг@Mail.ru
Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для АЭС на Балхаше
15:12 11.08.2025
Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для АЭС на Балхаше
в мире
казахстан
алма-атинская область
астана
касым-жомарт токаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
АЛМА-АТА, 11 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой в республике атомной электростанции (АЭС), строящейся на побережье Балхаша. "Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название", - заявил Токаев на церемонии вручения наград школьникам которые стали призерами международных олимпиад. Восьмого августа в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в посёлке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского агентства по атомной энергии Саткалиев сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов.
казахстан
алма-атинская область
астана
© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой в республике атомной электростанции (АЭС), строящейся на побережье Балхаша.
"Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название", - заявил Токаев на церемонии вручения наград школьникам которые стали призерами международных олимпиад.
Восьмого августа в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в посёлке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш.
В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского агентства по атомной энергии Саткалиев сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов.
