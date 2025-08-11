https://ria.ru/20250811/kazakhstan-2034603229.html

Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для АЭС на Балхаше

Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для АЭС на Балхаше - РИА Новости, 11.08.2025

Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для АЭС на Балхаше

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой в республике атомной электростанции (АЭС), строящейся на... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T15:12:00+03:00

2025-08-11T15:12:00+03:00

2025-08-11T15:12:00+03:00

в мире

казахстан

алма-атинская область

астана

касым-жомарт токаев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726539_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_ae136d6b9bc99eba9e5d997524202435.jpg

АЛМА-АТА, 11 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой в республике атомной электростанции (АЭС), строящейся на побережье Балхаша. "Стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом". На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС - это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название", - заявил Токаев на церемонии вручения наград школьникам которые стали призерами международных олимпиад. Восьмого августа в поселке Улькен на побережье озера Балхаш в Казахстане начались первые работы по проекту строительства АЭС – инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в посёлке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского агентства по атомной энергии Саткалиев сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250809/aes-2034300522.html

казахстан

алма-атинская область

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-атинская область, астана, касым-жомарт токаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"