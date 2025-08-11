Рейтинг@Mail.ru
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
17:27 11.08.2025
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
2025-08-11T17:27:00+03:00
2025-08-11T17:27:00+03:00
безопасность
россия
санкт-петербург
николай патрушев
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная судостроительная корпорация
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ регулярно поручает российским министерствам принимать меры по обеспечению судостроения и транспортной отрасли квалифицированными кадрами, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. &quot;Подготовка кадров является одним из первостепенных вопросов. Регулярно в рамках полномочий Морской коллегии поручаем Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу, Минтрансу, Объединенной судостроительной корпорации принимать меры, направленные на усиление обеспеченности судостроительной и транспортной отрасли квалифицированными кадрами всех профессиональных и образовательных уровней&quot;, - сказал Патрушев в интервью &quot;Российской газете&quot; в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии.Он напомнил, что судоводителей, судовых механиков и электромехаников, гидрографов с использованием последних достижений науки и техники готовят в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге. "Ведущим вузом страны по подготовке инженерных кадров для судостроения является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Ежегодно обновляется его научная и образовательная база, открываются новые лаборатории, научно-производственные цеха и конструкторские бюро", - отметил Патрушев. Чтобы заинтересовать молодежь стать судостроителями, в общеобразовательных школах страны создаются профильные инженерно-технологические судостроительные классы, добавил Патрушев. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная судостроительная корпорация
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Николай Патрушев, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная судостроительная корпорация
Патрушев: Морская коллегия поручает ведомствам обеспечить судостроение кадрами

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ регулярно поручает российским министерствам принимать меры по обеспечению судостроения и транспортной отрасли квалифицированными кадрами, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Подготовка кадров является одним из первостепенных вопросов. Регулярно в рамках полномочий Морской коллегии поручаем Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу, Минтрансу, Объединенной судостроительной корпорации принимать меры, направленные на усиление обеспеченности судостроительной и транспортной отрасли квалифицированными кадрами всех профессиональных и образовательных уровней", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии.

В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев
Вчера, 17:20
Он напомнил, что судоводителей, судовых механиков и электромехаников, гидрографов с использованием последних достижений науки и техники готовят в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге.
"Ведущим вузом страны по подготовке инженерных кадров для судостроения является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Ежегодно обновляется его научная и образовательная база, открываются новые лаборатории, научно-производственные цеха и конструкторские бюро", - отметил Патрушев.
Чтобы заинтересовать молодежь стать судостроителями, в общеобразовательных школах страны создаются профильные инженерно-технологические судостроительные классы, добавил Патрушев.
Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
Патрушев призвал принять закон о госрегулировании судостроения
28 января, 17:24
