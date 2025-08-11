https://ria.ru/20250811/kadry-2034641791.html

Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев

Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.08.2025

Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев

Морская коллегия РФ регулярно поручает российским министерствам принимать меры по обеспечению судостроения и транспортной отрасли квалифицированными кадрами,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:27:00+03:00

2025-08-11T17:27:00+03:00

2025-08-11T17:27:00+03:00

безопасность

россия

санкт-петербург

николай патрушев

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная судостроительная корпорация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ регулярно поручает российским министерствам принимать меры по обеспечению судостроения и транспортной отрасли квалифицированными кадрами, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Подготовка кадров является одним из первостепенных вопросов. Регулярно в рамках полномочий Морской коллегии поручаем Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу, Минтрансу, Объединенной судостроительной корпорации принимать меры, направленные на усиление обеспеченности судостроительной и транспортной отрасли квалифицированными кадрами всех профессиональных и образовательных уровней", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии.Он напомнил, что судоводителей, судовых механиков и электромехаников, гидрографов с использованием последних достижений науки и техники готовят в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге. "Ведущим вузом страны по подготовке инженерных кадров для судостроения является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Ежегодно обновляется его научная и образовательная база, открываются новые лаборатории, научно-производственные цеха и конструкторские бюро", - отметил Патрушев. Чтобы заинтересовать молодежь стать судостроителями, в общеобразовательных школах страны создаются профильные инженерно-технологические судостроительные классы, добавил Патрушев. Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.

https://ria.ru/20250811/patrushev-2034637348.html

https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, санкт-петербург, николай патрушев, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная судостроительная корпорация