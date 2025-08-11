Заниматься кадрами для судостроения будут министерства, заявил Патрушев
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ регулярно поручает российским министерствам принимать меры по обеспечению судостроения и транспортной отрасли квалифицированными кадрами, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Подготовка кадров является одним из первостепенных вопросов. Регулярно в рамках полномочий Морской коллегии поручаем Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторгу, Минтрансу, Объединенной судостроительной корпорации принимать меры, направленные на усиление обеспеченности судостроительной и транспортной отрасли квалифицированными кадрами всех профессиональных и образовательных уровней", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии.
Он напомнил, что судоводителей, судовых механиков и электромехаников, гидрографов с использованием последних достижений науки и техники готовят в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге.
"Ведущим вузом страны по подготовке инженерных кадров для судостроения является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Ежегодно обновляется его научная и образовательная база, открываются новые лаборатории, научно-производственные цеха и конструкторские бюро", - отметил Патрушев.
Чтобы заинтересовать молодежь стать судостроителями, в общеобразовательных школах страны создаются профильные инженерно-технологические судостроительные классы, добавил Патрушев.
Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.
