Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал сроки открытия границы Турции и Армении - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/istochnik-2034505088.html
Источник назвал сроки открытия границы Турции и Армении
Источник назвал сроки открытия границы Турции и Армении - РИА Новости, 11.08.2025
Источник назвал сроки открытия границы Турции и Армении
Конкретные сроки открытия турецко-армянской границы неизвестны, процесс нормализации отношений Анкары и Еревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T07:34:00+03:00
2025-08-11T07:34:00+03:00
в мире
турция
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166360_0:0:2019:1137_1920x0_80_0_0_049001f8c2a0e729647de55e42003799.jpg
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Конкретные сроки открытия турецко-армянской границы неизвестны, процесс нормализации отношений Анкары и Еревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Восьмого августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Нет каких-либо конкретных сроков по этой теме (открытия турецко-армянской границы – ред.). Как было заявлено господином президентом (Турции Тайипом Эрдоганом – ред.), процесс нормализации отношений Турции и Армении будет идти параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном. Мы видим позитивные шаги в этом направлении, от подписания мирного соглашения между двумя странами выиграет весь регион", - заявил собеседник агентства. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
https://ria.ru/20250810/baku-2034443189.html
https://ria.ru/20250705/erdogan-2027379068.html
турция
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166360_352:0:1887:1151_1920x0_80_0_0_187273ebff54544c15e8d769ea1d286a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, армения, ереван
В мире, Турция, Армения, Ереван
Источник назвал сроки открытия границы Турции и Армении

Сроки открытия турецко-армянской границы неизвестны

© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Армении и Турции
Государственные флаги Армении и Турции - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Sputnik / Туран Салджи
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Армении и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Конкретные сроки открытия турецко-армянской границы неизвестны, процесс нормализации отношений Анкары и Еревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Восьмого августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Токаев поздравил Алиева с подписанием декларации с Арменией
Вчера, 15:57
"Нет каких-либо конкретных сроков по этой теме (открытия турецко-армянской границы – ред.). Как было заявлено господином президентом (Турции Тайипом Эрдоганом – ред.), процесс нормализации отношений Турции и Армении будет идти параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном. Мы видим позитивные шаги в этом направлении, от подписания мирного соглашения между двумя странами выиграет весь регион", - заявил собеседник агентства.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора стратегическим событием
5 июля, 15:35
 
В миреТурцияАрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала