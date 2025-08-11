Источник назвал сроки открытия границы Турции и Армении

https://ria.ru/20250811/istochnik-2034505088.html

АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Конкретные сроки открытия турецко-армянской границы неизвестны, процесс нормализации отношений Анкары и Еревана идет параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Восьмого августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. "Нет каких-либо конкретных сроков по этой теме (открытия турецко-армянской границы – ред.). Как было заявлено господином президентом (Турции Тайипом Эрдоганом – ред.), процесс нормализации отношений Турции и Армении будет идти параллельно с мирным процессом между Баку и Ереваном. Мы видим позитивные шаги в этом направлении, от подписания мирного соглашения между двумя странами выиграет весь регион", - заявил собеседник агентства. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.

