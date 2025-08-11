https://ria.ru/20250811/iran-2034487712.html

Глава МИД Ирана заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки

ТЕГЕРАН, 11 авг — РИА Новости. Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, поскольку речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении, однако у Тегерана "есть поводы для беспокойства", поэтому он наблюдает за ситуацией, заявил в Telegram-канале глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Вопрос о (Зангезурском. — Прим. ред.) коридоре полностью отложен в сторону. Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории <...> американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам", — написал министр. Аракчи отметил, что у Ирана "есть свои поводы для беспокойства", а именно — возможное участие в этом проекте американской компании. При этом он подчеркнул, что любое иностранное присутствие в регионе может иметь негативные последствия для мира и стабильности, о чем Тегеран постоянно говорит с Баку и Ереваном. Тем не менее, отметил министр, до настоящего момента принципиальные позиции иранской стороны были соблюдены, исламская республика наблюдает за ситуацией, консультации будут продолжаться. Десятого августа заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что, доверившись США, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский. По его словам, Тегеран любыми способами будет защищать свою безопасность и свои национальные интересы от проекта "Зангезур", поэтому "американская мечта" о присутствии США на северных границах Ирана никогда не станет реальностью. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, в свою очередь, заявил, что иранская сторона выступает против создания поддерживаемого Трампом коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном. Он добавил, что Зангезурский коридор не просто "земля", которую так просто можно арендовать, поскольку это часть государственной территории. По его словам, расширение влияния США в этом регионе может повлечь за собой расширение влияния НАТО на всем Южном Кавказе, которое может стать "змеей" между Ираном и Россией. Велаяти подчеркнул, что Тегеран не позволит этого сделать. "Маршрут Трампа"В пятницу в Вашингтоне лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.Одна из достигнутых договоренностей — проект "Маршрут Трампа во имя мира и процветания", который в числе прочего нацелен на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией через территорию Армении.По словам Пашиняна, реализация "Маршрута Трампа" станет крупнейшей инвестиционной программой в истории современной Армении.Он уточнил, что проект касается не только железной дороги, но и потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей, которые будут проходить по территории и обеспечат поступление доходов в госбюджет Армении.Пашинян также утверждал, что при реализации инициативы Иран получит железнодорожную коммуникацию от Персидского залива до Черного моря, а Россия — возможность железнодорожной связи с исламской республикой.

