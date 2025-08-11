https://ria.ru/20250811/germaniya-2034487905.html

В Германии раскрыли коварный замысел ЕС перед встречей Путина с Трампом

В европейских странах царят опасения, что Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным усилит давление и прекратит помощь Украине,... РИА Новости, 11.08.2025

в мире

аляска

россия

германия

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033866968_0:135:3062:1857_1920x0_80_0_0_28527c44232e70ac2b77e943ebee95e4.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В европейских странах царят опасения, что Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным усилит давление и прекратит помощь Украине, поэтому они намерены повлиять на президента США, пишет немецкий журнал Der Spiegel."Существуют большие опасения, что Трамп вновь усилит давление на своих бывших партнеров и вновь прекратит поставки оружия на Украину", — говорится в материале.Как утверждает издание, европейцы слабо влияют на переговорный процесс, поэтому будут готовы на все, чтобы усилить свое влияние и помочь Киеву."Поэтому в дни, предшествующие саммиту на Аляске, европейцы сделают все возможное, чтобы повлиять на Трампа", — подчеркивается в материале.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

https://ria.ru/20250811/karasinyj-2034487523.html

https://ria.ru/20250810/es-2034467812.html

в мире, аляска, россия, германия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, der spiegel