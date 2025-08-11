Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскрыли коварный замысел ЕС перед встречей Путина с Трампом
01:18 11.08.2025
В Германии раскрыли коварный замысел ЕС перед встречей Путина с Трампом
В Германии раскрыли коварный замысел ЕС перед встречей Путина с Трампом - РИА Новости, 11.08.2025
В Германии раскрыли коварный замысел ЕС перед встречей Путина с Трампом
В европейских странах царят опасения, что Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным усилит давление и прекратит помощь Украине,... РИА Новости, 11.08.2025
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В европейских странах царят опасения, что Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным усилит давление и прекратит помощь Украине, поэтому они намерены повлиять на президента США, пишет немецкий журнал Der Spiegel."Существуют большие опасения, что Трамп вновь усилит давление на своих бывших партнеров и вновь прекратит поставки оружия на Украину", — говорится в материале.Как утверждает издание, европейцы слабо влияют на переговорный процесс, поэтому будут готовы на все, чтобы усилить свое влияние и помочь Киеву."Поэтому в дни, предшествующие саммиту на Аляске, европейцы сделают все возможное, чтобы повлиять на Трампа", — подчеркивается в материале.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
В Германии раскрыли коварный замысел ЕС перед встречей Путина с Трампом

Spiegel: ЕС хочет повлиять на Трампа перед его встречей с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В европейских странах царят опасения, что Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным усилит давление и прекратит помощь Украине, поэтому они намерены повлиять на президента США, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
"Существуют большие опасения, что Трамп вновь усилит давление на своих бывших партнеров и вновь прекратит поставки оружия на Украину", — говорится в материале.
Как утверждает издание, европейцы слабо влияют на переговорный процесс, поэтому будут готовы на все, чтобы усилить свое влияние и помочь Киеву.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Карасин прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
01:12
"Поэтому в дни, предшествующие саммиту на Аляске, европейцы сделают все возможное, чтобы повлиять на Трампа", — подчеркивается в материале.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В ЕС пытаются поговорить с Трампом до саммита с Путиным, сообщил Bloomberg
Вчера, 20:36
 
