CNN узнал о реакции стран Европы на предстоящую встречу Путина и Трампа

CNN узнал о реакции стран Европы на предстоящую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 11.08.2025

CNN узнал о реакции стран Европы на предстоящую встречу Путина и Трампа

Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11

2025-08-11T15:04:00+03:00

2025-08-11T15:18:00+03:00

в мире

аляска

европа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, детали которой не обсуждаются с европейскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. По данным телеканала, опасения европейцев связаны с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе. "Мы рискуем остаться незаметными в истории", - приводит телеканал слова европейского дипломата, сказанные в преддверии саммита на Аляске. Агентство Блумберг 10 августа со ссылкой на источники передавало, что европейские лидеры стремятся провести переговоры с Трампом до его планируемого саммита с Путиным. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

