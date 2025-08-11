Рейтинг@Mail.ru
CNN узнал о реакции стран Европы на предстоящую встречу Путина и Трампа
15:04 11.08.2025 (обновлено: 15:18 11.08.2025)
CNN узнал о реакции стран Европы на предстоящую встречу Путина и Трампа
CNN узнал о реакции стран Европы на предстоящую встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, детали которой не обсуждаются с европейскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. По данным телеканала, опасения европейцев связаны с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе. "Мы рискуем остаться незаметными в истории", - приводит телеканал слова европейского дипломата, сказанные в преддверии саммита на Аляске. Агентство Блумберг 10 августа со ссылкой на источники передавало, что европейские лидеры стремятся провести переговоры с Трампом до его планируемого саммита с Путиным. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Европа опасается, что она останется незаметной в истории на фоне планирующейся встречи на Аляске лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, детали которой не обсуждаются с европейскими чиновниками, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Киеве набросились на Зеленского из-за переговоров Путина и Трампа
Вчера, 00:42
По данным телеканала, опасения европейцев связаны с тем, что им мало известно о предложениях Кремля по урегулированию украинского конфликта. Как отмечает CNN, Путин пока не предоставил подробностей, а спецпосланник Трампа не стал комментировать ситуацию после встречи с российским лидером на прошлой неделе.
"Мы рискуем остаться незаметными в истории", - приводит телеканал слова европейского дипломата, сказанные в преддверии саммита на Аляске.
Агентство Блумберг 10 августа со ссылкой на источники передавало, что европейские лидеры стремятся провести переговоры с Трампом до его планируемого саммита с Путиным.
Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Флаги ЕС в здании Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
На Западе назвали ключевую деталь в заявлениях ЕС перед встречей на Аляске
Вчера, 11:39
 
