Рейтинг@Mail.ru
Европа сама сделала себя малозначимым игроком, заявили в Минобороны Италии - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 11.08.2025 (обновлено: 13:11 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/evropa-2034568645.html
Европа сама сделала себя малозначимым игроком, заявили в Минобороны Италии
Европа сама сделала себя малозначимым игроком, заявили в Минобороны Италии - РИА Новости, 11.08.2025
Европа сама сделала себя малозначимым игроком, заявили в Минобороны Италии
Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком, заявил в связи с предстоящей встречей президентов России и США... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:06:00+03:00
2025-08-11T13:11:00+03:00
в мире
европа
аляска
италия
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
РИМ, 11 авг - РИА Новости. Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком, заявил в связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Трамп действует в том мире, который есть. Грубо говоря: если бы Европа обладала значительным весом как сверхдержава, ему пришлось бы действовать иначе. Вместо этого Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком. Каждая страна продолжает проводить собственную внешнюю, военную и экономическую политику. И есть много национальных лидеров, ряд которых погружены в собственную внутреннюю обстановку", - сказал он в интервью газете Stampa. Евросоюз поставил цель добиться участия Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске, сообщило ранее издание Politico. Кремль и Белый дом ранее заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034566421.html
https://ria.ru/20250811/plan-2034531286.html
европа
аляска
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, аляска, италия, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске, владимир путин
В мире, Европа, Аляска, Италия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин
Европа сама сделала себя малозначимым игроком, заявили в Минобороны Италии

Крозетто заявил, что Европа сама сделала себя малозначительным игроком

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 11 авг - РИА Новости. Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком, заявил в связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глава минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Трамп действует в том мире, который есть. Грубо говоря: если бы Европа обладала значительным весом как сверхдержава, ему пришлось бы действовать иначе. Вместо этого Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком. Каждая страна продолжает проводить собственную внешнюю, военную и экономическую политику. И есть много национальных лидеров, ряд которых погружены в собственную внутреннюю обстановку", - сказал он в интервью газете Stampa.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Польше прокомментировали предстоящие переговоры России и США
Вчера, 13:03
Евросоюз поставил цель добиться участия Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске, сообщило ранее издание Politico.
Кремль и Белый дом ранее заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В США предложили дерзкий план по Украине перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 10:51
 
В миреЕвропаАляскаИталияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала