Европа сама сделала себя малозначимым игроком, заявили в Минобороны Италии
Европа сама сделала себя малозначимым игроком, заявили в Минобороны Италии
2025-08-11T13:06:00+03:00
2025-08-11T13:06:00+03:00
2025-08-11T13:11:00+03:00
РИМ, 11 авг - РИА Новости. Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком, заявил в связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. "Трамп действует в том мире, который есть. Грубо говоря: если бы Европа обладала значительным весом как сверхдержава, ему пришлось бы действовать иначе. Вместо этого Европа создала условия, в которых она сама стала лишь малозначимым политическим игроком. Каждая страна продолжает проводить собственную внешнюю, военную и экономическую политику. И есть много национальных лидеров, ряд которых погружены в собственную внутреннюю обстановку", - сказал он в интервью газете Stampa. Евросоюз поставил цель добиться участия Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске, сообщило ранее издание Politico. Кремль и Белый дом ранее заявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
