Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/dtp-2034687145.html
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось - РИА Новости, 11.08.2025
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Самарской области выросло до семи, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T22:57:00+03:00
2025-08-11T22:57:00+03:00
происшествия
самарская область
казань
буинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Самарской области выросло до семи, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. Ранее в областной прокуратуре сообщали, что в результате столкновения Suzuki и Lada Priora погиб один человек, шестеро, включая четырех детей, пострадали. В ГУМВД России по региону сообщили, что, по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, авария произошла 11 августа в 19.30 часов на федеральной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к городу Самаре. Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Suzuki двигалась по указанной трассе со стороны села Новый Буян в Старый Буян. На одном из перекрестков она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по главной дороге. "На месте ДТП погибла водитель Suzuki и семь человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших четыре несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в ГУМВД России по Самарской области. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html
самарская область
казань
буинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, казань, буинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), lada vesta
Происшествия, Самарская область, Казань, Буинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Lada Vesta
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось

Число пострадавших в ДТП с двумя легковушками под Самарой возросло до семи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Самарской области выросло до семи, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России.
Ранее в областной прокуратуре сообщали, что в результате столкновения Suzuki и Lada Priora погиб один человек, шестеро, включая четырех детей, пострадали.
В ГУМВД России по региону сообщили, что, по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, авария произошла 11 августа в 19.30 часов на федеральной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к городу Самаре. Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Suzuki двигалась по указанной трассе со стороны села Новый Буян в Старый Буян. На одном из перекрестков она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.
«
"На месте ДТП погибла водитель Suzuki и семь человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших четыре несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в ГУМВД России по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.
Массовое ДТП в Самарской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
СК завел уголовное дело после массового ДТП в Самарской области
13 июня, 17:32
 
ПроисшествияСамарская областьКазаньБуинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Lada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала