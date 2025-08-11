https://ria.ru/20250811/dtp-2034687145.html
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось - РИА Новости, 11.08.2025
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Самарской области выросло до семи, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T22:57:00+03:00
2025-08-11T22:57:00+03:00
2025-08-11T22:57:00+03:00
происшествия
самарская область
казань
буинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
САМАРА, 11 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя легковыми автомобилями в Самарской области выросло до семи, сообщили журналистам в региональном ГУМВД России. Ранее в областной прокуратуре сообщали, что в результате столкновения Suzuki и Lada Priora погиб один человек, шестеро, включая четырех детей, пострадали. В ГУМВД России по региону сообщили, что, по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, авария произошла 11 августа в 19.30 часов на федеральной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, подъезд к городу Самаре. Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Suzuki двигалась по указанной трассе со стороны села Новый Буян в Старый Буян. На одном из перекрестков она не уступила дорогу и столкнулась с Lada Priora под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по главной дороге. "На месте ДТП погибла водитель Suzuki и семь человек получили травмы. Среди госпитализированных пострадавших четыре несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщили в ГУМВД России по Самарской области. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html
самарская область
казань
буинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, казань, буинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), lada vesta
Происшествия, Самарская область, Казань, Буинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Lada Vesta
Число пострадавших в ДТП в Самарской области увеличилось
Число пострадавших в ДТП с двумя легковушками под Самарой возросло до семи