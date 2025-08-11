https://ria.ru/20250811/dtp-2034484710.html

Названы регионы-лидеры по наименьшему количеству ДТП

Названы регионы-лидеры по наименьшему количеству ДТП

Названы регионы-лидеры по наименьшему количеству ДТП

Самое низкое количество ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2025 года зафиксировано в Чечне, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Самое низкое количество ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2025 года зафиксировано в Чечне, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе, наибольшая аварийность отмечена в Туве, Костромской области и Калмыкии, свидетельствует исследование РИА Новости. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов России по аварийности на дорогах на основе данных МВД РФ. Исследование строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в январе-июне 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона. Снижение аварийностиВ январе-июне 2025 года, по данным МВД РФ, в России было зарегистрировано 55,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Число пострадавших в ДТП также снизилось – число погибших уменьшилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 2,8%, а число раненых снизилось на 1%. В более чем половине регионов аварийность с пострадавшими на дорогах сократилась. В целом по Российской Федерации по итогам января-июня 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 92,1 ДТП с пострадавшими, это на 3,1 ДТП меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом значение показателя в разных регионах различается очень существенно – самый низкий и самый высокий показатель отличаются в 27 раз. Лидеры и аутсайдерыЯвным лидером рейтинга со значительным отрывом, как и годом ранее, является Чечня, где по итогам первого полугодия 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 13,9 ДТП с пострадавшими. Это почти в восемь раз ниже, чем по стране в целом и почти в три раза ниже, чем в регионе, занимающем второе место. Чечня также занимает лучшую позицию в рейтинге и с наименьшим числом пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей. В первую пятерку рейтинга также входят Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Московская области, где количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 50. Лучше среднероссийского уровня значение показателя у 35 регионов. Замыкают рейтинг Тува и Костромская область, где по итогам первых шести месяцев 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится соответственно 379,6 и 217,8 ДТП с пострадавшими, что значительно выше общероссийского уровня. Кроме названных, еще в пяти регионах этот показатель по итогам января-июня 2025 года превысил 150. Картина меняетсяЗа первое полугодие 2025 года в 50 регионах число ДТП с пострадавшими снизилось, в двух не изменилась, в 33-х - выросло. Лидером по снижению стал Севастополь, где количество ДТП с пострадавшими за шесть месяцев текущего года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 26,7%. В первой пятерке по снижению количества автоаварий с пострадавшими также Камчатский край, Томская, Псковская области, Санкт-Петербург. Наиболее значительный рост ДТП с пострадавшими, превышающий 30%, наблюдался в Новосибирской области, Ингушетии, Туве, Чукотском автономном округе. Оценка по количеству пострадавшихВ первом полугодии 2025 года в Российской Федерации в ДТП пострадали (ранены или погибли) 75,5 тысячи человек, что в пересчете на 100 тысяч человек населения составляет 51,7. Ниже общероссийского уровня число пострадавших в ДТП на 100 тысяч человек населения в 31 регионе. Лидером по данному показателю и также со значительным отрывом является Чечня, где по итогам первого полугодия 2025 года на 100 тысяч человек населения приходится 6,9 пострадавших в ДТП, что в 7,5 раза ниже общероссийского уровня. За ней следуют Томская и Московская области, где число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей не превышает 25. Хуже всего ситуация в Калмыкии, Туве, Костромской и Тюменской областях, Карелии, где значение показателя превышает 100 пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей.

