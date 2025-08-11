Рейтинг@Mail.ru
Турция решительно осудила атаку Израиля по сектору Газа
08:39 11.08.2025
Турция решительно осудила атаку Израиля по сектору Газа
Администрация президента Турции Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительным образом осуждает атаку Израиля по сектору Газа, в результате которой погибли пять журналистов катарского телеканала Al Jazeera
АНКАРА, 11 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительным образом осуждает атаку Израиля по сектору Газа, в результате которой погибли пять журналистов катарского телеканала Al Jazeera, и считает произошедшее варварством. Ранее в понедельник телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту Al Jazeera Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. Позже телеканал уточнил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти. "Я желаю милости Аллаха нашим журналистам, погибшим при исполнении служебного долга, и терпения их семьям. Израиль преследует журналистов для того, чтобы не дать увидеть геноцид, который он совершает против младенцев, детей, женщин, стариков и больных, он пытается уничтожить человечность и правду", - говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в соцсети Х*. "Я самым решительным образом осуждаю систематические нападения на журналистов со стороны Израиля, который совершает военные преступления, попирая международное право. Я осуждаю беззаконное варварство Израиля и его попытки скрыть правду. Я с милосердием поминаю 237 журналистов, погибших в результате израильских атак на Газу с 7 октября 2023 года. Израилю не удастся скрыть то, что он сделал, не удастся скрыть правду и геноцид; он ответит за это перед законом", - добавляется в публикации.* Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в /России
Турция решительно осудила атаку Израиля по сектору Газа

Дуран назвал варварством атаку Израиля, при которой погибли катарские журналисты

АНКАРА, 11 авг - РИА Новости. Администрация президента Турции Турции Реджепа Тайипа Эрдогана решительным образом осуждает атаку Израиля по сектору Газа, в результате которой погибли пять журналистов катарского телеканала Al Jazeera, и считает произошедшее варварством.
Ранее в понедельник телеканал сообщил о гибели четырех своих сотрудников, в том числе репортера Анаса Аль-Шарифа, в результате атаки Израиля по шатру для журналистов у больницы в городе Газа. Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по журналисту Al Jazeera Анасу Аль-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС. Позже телеканал уточнил, что число его сотрудников, погибших при ударе Израиля в Газе, возросло до пяти.
"Я желаю милости Аллаха нашим журналистам, погибшим при исполнении служебного долга, и терпения их семьям. Израиль преследует журналистов для того, чтобы не дать увидеть геноцид, который он совершает против младенцев, детей, женщин, стариков и больных, он пытается уничтожить человечность и правду", - говорится в заявлении главы Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттина Дурана в соцсети Х*.
"Я самым решительным образом осуждаю систематические нападения на журналистов со стороны Израиля, который совершает военные преступления, попирая международное право. Я осуждаю беззаконное варварство Израиля и его попытки скрыть правду. Я с милосердием поминаю 237 журналистов, погибших в результате израильских атак на Газу с 7 октября 2023 года. Израилю не удастся скрыть то, что он сделал, не удастся скрыть правду и геноцид; он ответит за это перед законом", - добавляется в публикации.
* Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в /России
