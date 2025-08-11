Рейтинг@Mail.ru
Армения и Азербайджан установят дипотношения - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/armeniya-2034642496.html
Армения и Азербайджан установят дипотношения
Армения и Азербайджан установят дипотношения - РИА Новости, 11.08.2025
Армения и Азербайджан установят дипотношения
Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после подписания мирного соглашения, следует из проекта договора, текст которого опубликован на сайте... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T17:31:00+03:00
2025-08-11T17:31:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
ильхам алиев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034294424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7f7dd0df8beaab06707d05a13c80efc.jpg
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после подписания мирного соглашения, следует из проекта договора, текст которого опубликован на сайте армянского МИД. "После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения… стороны установят дипломатические отношения", - говорится в документе. Там же отмечается, что Ереван и Баку могут заключать соглашения в различных сферах, в том числе для налаживания взаимовыгодного экономического, транзитного, транспортного, экологического, гуманитарного и культурного сотрудничества. При этом проектом соглашения не ограничиваются права и обязательства сторон, вытекающие из международного права и договоров, заключенных с другими государствами-членами ООН. Однако каждая сторона должна обеспечить, чтобы ни одно из международных соглашений, действующих с третьими сторонами, не мешало выполнению обязательств по армяно-азербайджанскому соглашению. Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
https://ria.ru/20250811/armenija-2034640581.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034294424_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_9ac8fff44c6063752c7d93f7bb6fa4fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, ильхам алиев, оон
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, ООН
Армения и Азербайджан установят дипотношения

Армения и Азербайджан установят дипотношения после подписания мирного соглашения

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после подписания мирного соглашения, следует из проекта договора, текст которого опубликован на сайте армянского МИД.
"После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения… стороны установят дипломатические отношения", - говорится в документе.
Там же отмечается, что Ереван и Баку могут заключать соглашения в различных сферах, в том числе для налаживания взаимовыгодного экономического, транзитного, транспортного, экологического, гуманитарного и культурного сотрудничества.
При этом проектом соглашения не ограничиваются права и обязательства сторон, вытекающие из международного права и договоров, заключенных с другими государствами-членами ООН. Однако каждая сторона должна обеспечить, чтобы ни одно из международных соглашений, действующих с третьими сторонами, не мешало выполнению обязательств по армяно-азербайджанскому соглашению.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
Никол Пашинян и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Ереван и Баку договорились о неприменении силы в отношении друг друга
Вчера, 17:24
 
В миреАрменияАзербайджанЕреванНикол ПашинянИльхам АлиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала