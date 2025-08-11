https://ria.ru/20250811/armeniya-2034642496.html

Армения и Азербайджан установят дипотношения

ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после подписания мирного соглашения, следует из проекта договора, текст которого опубликован на сайте армянского МИД. "После обмена уведомлениями о завершении внутригосударственных процедур ратификации настоящего соглашения… стороны установят дипломатические отношения", - говорится в документе. Там же отмечается, что Ереван и Баку могут заключать соглашения в различных сферах, в том числе для налаживания взаимовыгодного экономического, транзитного, транспортного, экологического, гуманитарного и культурного сотрудничества. При этом проектом соглашения не ограничиваются права и обязательства сторон, вытекающие из международного права и договоров, заключенных с другими государствами-членами ООН. Однако каждая сторона должна обеспечить, чтобы ни одно из международных соглашений, действующих с третьими сторонами, не мешало выполнению обязательств по армяно-азербайджанскому соглашению. Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана в понедельник опубликовали состоящий из 17 пунктов текст мирного соглашения между странами, парафированного по итогам состоявшихся 8 августа в Вашингтоне переговоров армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева.

