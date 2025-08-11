https://ria.ru/20250811/armenija-2034636657.html

Ереван и Баку не смогут ссылаться на свои законы для неисполнения договора

Ереван и Баку не смогут ссылаться на свои законы для неисполнения договора - РИА Новости, 11.08.2025

Ереван и Баку не смогут ссылаться на свои законы для неисполнения договора

Армения и Азербайджан обязуются не ссылаться на свое внутреннее законодательства для неисполнения мирного договора между двумя странами, следует из проекта... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T17:17:00+03:00

2025-08-11T17:17:00+03:00

2025-08-11T17:17:00+03:00

в мире

армения

азербайджан

баку

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034294424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7f7dd0df8beaab06707d05a13c80efc.jpg

ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются не ссылаться на свое внутреннее законодательства для неисполнения мирного договора между двумя странами, следует из проекта мирного соглашения, текст которого опубликован на сайте армянского МИД. "В своих двусторонних отношениях стороны руководствуются международным правом и настоящим соглашением. Ни одна из сторон не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на основание для неисполнения настоящего соглашения", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250811/turtsiya-2034616290.html

армения

азербайджан

баку

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, ереван