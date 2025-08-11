Рейтинг@Mail.ru
Ереван и Баку не смогут ссылаться на свои законы для неисполнения договора
17:17 11.08.2025
Ереван и Баку не смогут ссылаться на свои законы для неисполнения договора
в мире
армения
азербайджан
баку
ереван
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются не ссылаться на свое внутреннее законодательства для неисполнения мирного договора между двумя странами, следует из проекта мирного соглашения, текст которого опубликован на сайте армянского МИД. "В своих двусторонних отношениях стороны руководствуются международным правом и настоящим соглашением. Ни одна из сторон не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на основание для неисполнения настоящего соглашения", - отмечается в документе.
армения
азербайджан
баку
ереван
в мире, армения, азербайджан, баку, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Ереван
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются не ссылаться на свое внутреннее законодательства для неисполнения мирного договора между двумя странами, следует из проекта мирного соглашения, текст которого опубликован на сайте армянского МИД.
"В своих двусторонних отношениях стороны руководствуются международным правом и настоящим соглашением. Ни одна из сторон не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на основание для неисполнения настоящего соглашения", - отмечается в документе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Пашинян заявил, что мир между Ереваном и Баку откроет новые возможности
Вчера, 16:14
 
В миреАрменияАзербайджанБакуЕреван
 
 
