Ереван и Баку не смогут ссылаться на свои законы для неисполнения договора
Ереван и Баку не смогут ссылаться на свои законы для неисполнения договора
ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Армения и Азербайджан обязуются не ссылаться на свое внутреннее законодательства для неисполнения мирного договора между двумя странами, следует из проекта мирного соглашения, текст которого опубликован на сайте армянского МИД. "В своих двусторонних отношениях стороны руководствуются международным правом и настоящим соглашением. Ни одна из сторон не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на основание для неисполнения настоящего соглашения", - отмечается в документе.
