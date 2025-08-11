https://ria.ru/20250811/arest-2034676393.html
Арестован бывший гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала"
Арестован бывший гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала" - РИА Новости, 11.08.2025
Арестован бывший гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала"
Бывший гендиректор компании "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов арестован в Дагестане, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T20:43:00+03:00
2025-08-11T20:43:00+03:00
2025-08-11T20:53:00+03:00
республика дагестан
газпром
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор компании "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов арестован в Дагестане, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева."Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Керима Гусейнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября включительно", – сказала Мамаева.
https://ria.ru/20250806/dagestan-2033624268.html
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, газпром, происшествия, махачкала
Республика Дагестан, Газпром, Происшествия, Махачкала
Арестован бывший гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала"
В Дагестане арестовали экс-гендиректора компании "Газпром трансгаз Махачкала"