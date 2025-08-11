Арестован бывший гендиректор "Газпром трансгаз Махачкала"

Рейтинг@Mail.ru
20:43 11.08.2025 (обновлено: 20:53 11.08.2025)
республика дагестан
газпром
происшествия
махачкала
МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор компании "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов арестован в Дагестане, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева."Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Керима Гусейнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября включительно", – сказала Мамаева.
республика дагестан
махачкала
республика дагестан, газпром, происшествия, махачкала
Республика Дагестан, Газпром, Происшествия, Махачкала
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор компании "Газпром трансгаз Махачкала" Керим Гусейнов арестован в Дагестане, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
"Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Керима Гусейнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 октября включительно", – сказала Мамаева.
Работа спецназа для обеспечения следственных действий на Дагнефтепродукте - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей
6 августа, 09:52
 
Республика ДагестанГазпромПроисшествияМахачкала
 
 
