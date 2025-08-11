Жители Аляски оценили встречу Путина и Трампа в Анкоридже
Жители Анкориджа гордятся и ждут встречу Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
АНКОРИДЖ, 11 авг - РИА Новости. Жители крупнейшего города на Аляске за несколько дней до встречи в штате президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с гордостью ждут саммит и называют его историческим.
Знает о грядущей встрече и таксист, везущий из аэропорта. Пока приезжих немного, но мужчина ждет, что неделя будет активной. О подходящем месте рассуждать не берется — Аляска большая.
Вечером в городе пустынно. Небольшие группы людей собираются только в единственном работающем баре. Наташа, получившая свое имя от мамы из Румынии, тоже знает про встречу двух президентов.
"Это будет историческое событие", - выразила мнение девушка.
Техасец строит на Аляске фермы для майнинга, он в баре единственный в ковбойской шляпе. Южанин признается, что у него много знакомых русских. Мужчине хотелось бы, чтобы встреча президентов РФ и США была продуктивной и пошла на пользу двум странам.
Служащие отеля знают о предстоящей встрече — на ресепшене лежит свежая газета "Анкоридж Дэйли", на первой полосе небольшая вставка о саммите РФ-США, она теряется на фоне двух больших материалов о рыбалке.
"Неделя будет очень занятой", - делится одна из администраторов.
О месте проведения саммита в гостинице не знают и пока не слышали ни о какой подготовке, всплеска бронирований на неделю тоже пока нет.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимира Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.