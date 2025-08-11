Рейтинг@Mail.ru
Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 11.08.2025
https://ria.ru/20250811/aktrisa-2034591686.html
Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи
Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи - РИА Новости, 11.08.2025
Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи
История сестер-близняшек из "Королевства кривых зеркал" - это не просто забытая сказка. Вышедший в 1963 году на советские экраны фильм Александра Роу стал... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T19:20:00+03:00
2025-08-11T19:20:00+03:00
москва
интурист
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019980493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f8f336fa087f2bad592bffd463977b7.png
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. История сестер-близняшек из "Королевства кривых зеркал" - это не просто забытая сказка. Вышедший в 1963 году на советские экраны фильм Александра Роу стал классикой детского кинематографа. Зрители сразу полюбили девчонок. Вот только мало, кто знал, какая у них будет непростая судьба.Самая обычная семьяДве девчушки-блондинки Ольга и Татьяна Юкины сыграли так, что снискали всенародную любовь. Близняшки были, кстати, из самой простой семьи. Юкины жили на Жигулевской улице, в обычной панельной пятиэтажке в районе Кузьминок. Родители рабочие: отец трудился на фабрике, мать шила пальто и плащи.Шанс появиться на экране предоставился неожиданно - через конкурс близнецов. Фото сестер попали к Александру Роу, и тот пригласил девочек на пробы. Так Оля и Таня стали главными героинями в экранизации сказки Виталия Губарева. Их внешняя и внутренняя зеркальность буквально просилась в кадр: одна была более сдержанной и рассудительной, другая озорной и импульсивной. Казалось, все идеально: Роу выбрал Ольгу на роль девочки Оли, а Татьяне досталась ее "отраженная" копия Яло.На съемках в Крыму девочки впервые попробовали настоящие радости советской элиты: мягкие вагоны, гостиницы, мороженое в вазочках, море. Впечатлений хватило на годы. Но когда съемки закончились, и на смену восторгу пришли обычные школьные будни, волшебство начало рассыпаться."Слава нам не сдалась"После выхода фильма, сестры, конечно, получили немного славы. Письма от поклонников, интерес от соседей, приглашение на прием в Кремль. Но киномир не спешил звать их обратно. Лишь однажды они снова появились на экране - в эпизоде "Морозко", играя девочек с лукошками. На этом их актерская карьера закончилась.Семья Юкиных, как и многие в ту эпоху, была далека от мира искусства. Мать считала актерство непрактичным занятием и настаивала: "Надо получить нормальную профессию, а не по кино бегать. Слава нам не сдалась". А когда мать близняшек спросили о гонораре, она лишь плюнула: "За весь сезон выдали по 80 рублей на нос! Уборщица Вера получает 90”.После школы сестры поступили в техникум. Съемки остались в прошлом, а бытовуха - скандалы, бедность, очереди появились в настоящем.Гламур "Интуриста", ужасы бытовухиВ 1970–80-х сестры устроились работать в легендарную систему "Интурист" - едва ли не самую гламурную структуру в Советском Союзе. Здесь они работали с приезжими гостями из-за рубежа, бывали за границей, носили джинсы Levi’s, могли достать любой дефицит.Но перестройка внесла свои коррективы: система рухнула, работа исчезла, привилегии растворились. Оля и Таня, по сути, остались не у дел. У обеих уже семьи с детьми. Только вот, как рассказывали соседи, на мужей особо надеяться не приходилось.Особенно Татьяне. Ее супруг, Александр Замолодчиков, после инсульта стал инвалидом, но при этом, по словам очевидцев, умудрялся поднимать на жену руку.Ольга после развода осталась с сыном в квартире на Жигулевской. Работала в районном военкомате. Поначалу держалась, но смерть матери выбила почву из-под ног. Начались запои, потом инсульты. Жизнь, казалось, закручивалась в воронку. Она еще успела перетащить Татьяну в Кузьминки - на такую же должность в другом отделе. Последние годы они снова были вместе."Девчонки-то неглупые были"Двадцать девятого января 2005 года Ольга умерла. Инсульт или сердечный приступ, точно никто не знал. Сын Максим устроил похороны. После ее смерти квартира превратилась в притон. По слухам, в итоге сын продал квартиру и уехал в деревню.Татьяна без Оли стала тенью самой себя. Она часто повторяла: "Близнецы друг друга тянут в могилу". Друзья говорили: после смерти сестры она начала пить еще сильнее. У нее болели ноги, давление скакало. Но к врачам не шла, боялась больницы. 31 марта 2011 года ее не стало. Причина - атеросклероз. Ей было всего 57.В жизни много таких простых, но в то же время трагичных историй: только блеснул луч надежды, кажется, что жизнь должна наладиться, но все обрывается.По словам соседей, на глазах которых росли близняшки, "девчонки-то неглупые были". Да, родители жили простой жизнью. Никто и не помышлял о большем – другое время, другое воспитание. Была ли у девочек возможность жить по-другому?Возможно, да. Но испытание бедностью и девяностыми они не потянули. Долгое время родственники близняшек не говорили, где находится их место упокоения. Позже рассказали: сестры захоронены на Покровском кладбище в Москве, рядом с другими членами своей семьи.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019980493_5:0:1920:1436_1920x0_80_0_0_e828828f4d8d86721f2942d46b77dd4c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, интурист
Москва, Интурист

Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи

© Киностудия им. М. Горького (1963)Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Кадр из фильма Королевство кривых зеркал - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1963)
Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. История сестер-близняшек из "Королевства кривых зеркал" - это не просто забытая сказка. Вышедший в 1963 году на советские экраны фильм Александра Роу стал классикой детского кинематографа. Зрители сразу полюбили девчонок. Вот только мало, кто знал, какая у них будет непростая судьба.

Самая обычная семья

Две девчушки-блондинки Ольга и Татьяна Юкины сыграли так, что снискали всенародную любовь. Близняшки были, кстати, из самой простой семьи. Юкины жили на Жигулевской улице, в обычной панельной пятиэтажке в районе Кузьминок. Родители рабочие: отец трудился на фабрике, мать шила пальто и плащи.
Шанс появиться на экране предоставился неожиданно - через конкурс близнецов. Фото сестер попали к Александру Роу, и тот пригласил девочек на пробы. Так Оля и Таня стали главными героинями в экранизации сказки Виталия Губарева. Их внешняя и внутренняя зеркальность буквально просилась в кадр: одна была более сдержанной и рассудительной, другая озорной и импульсивной. Казалось, все идеально: Роу выбрал Ольгу на роль девочки Оли, а Татьяне досталась ее "отраженная" копия Яло.
На съемках в Крыму девочки впервые попробовали настоящие радости советской элиты: мягкие вагоны, гостиницы, мороженое в вазочках, море. Впечатлений хватило на годы. Но когда съемки закончились, и на смену восторгу пришли обычные школьные будни, волшебство начало рассыпаться.
© Киностудия им. М. Горького (1963)Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Кадр из фильма Королевство кривых зеркал - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1963)
Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"

"Слава нам не сдалась"

После выхода фильма, сестры, конечно, получили немного славы. Письма от поклонников, интерес от соседей, приглашение на прием в Кремль. Но киномир не спешил звать их обратно. Лишь однажды они снова появились на экране - в эпизоде "Морозко", играя девочек с лукошками. На этом их актерская карьера закончилась.
Семья Юкиных, как и многие в ту эпоху, была далека от мира искусства. Мать считала актерство непрактичным занятием и настаивала: "Надо получить нормальную профессию, а не по кино бегать. Слава нам не сдалась". А когда мать близняшек спросили о гонораре, она лишь плюнула:
"За весь сезон выдали по 80 рублей на нос! Уборщица Вера получает 90”.
После школы сестры поступили в техникум. Съемки остались в прошлом, а бытовуха - скандалы, бедность, очереди появились в настоящем.
© Киностудия им. М. Горького (1964)Кадр из фильма "Морозко"
Кадр из фильма Морозко - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1964)
Кадр из фильма "Морозко"

Гламур "Интуриста", ужасы бытовухи

В 1970–80-х сестры устроились работать в легендарную систему "Интурист" - едва ли не самую гламурную структуру в Советском Союзе. Здесь они работали с приезжими гостями из-за рубежа, бывали за границей, носили джинсы Levi’s, могли достать любой дефицит.
Но перестройка внесла свои коррективы: система рухнула, работа исчезла, привилегии растворились. Оля и Таня, по сути, остались не у дел. У обеих уже семьи с детьми. Только вот, как рассказывали соседи, на мужей особо надеяться не приходилось.
Особенно Татьяне. Ее супруг, Александр Замолодчиков, после инсульта стал инвалидом, но при этом, по словам очевидцев, умудрялся поднимать на жену руку.
Ольга после развода осталась с сыном в квартире на Жигулевской. Работала в районном военкомате. Поначалу держалась, но смерть матери выбила почву из-под ног. Начались запои, потом инсульты. Жизнь, казалось, закручивалась в воронку. Она еще успела перетащить Татьяну в Кузьминки - на такую же должность в другом отделе. Последние годы они снова были вместе.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГостиница "Интурист" на Тверской улице
Гостиница Интурист на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Гостиница "Интурист" на Тверской улице

"Девчонки-то неглупые были"

Двадцать девятого января 2005 года Ольга умерла. Инсульт или сердечный приступ, точно никто не знал. Сын Максим устроил похороны. После ее смерти квартира превратилась в притон. По слухам, в итоге сын продал квартиру и уехал в деревню.
Татьяна без Оли стала тенью самой себя. Она часто повторяла: "Близнецы друг друга тянут в могилу". Друзья говорили: после смерти сестры она начала пить еще сильнее. У нее болели ноги, давление скакало. Но к врачам не шла, боялась больницы. 31 марта 2011 года ее не стало. Причина - атеросклероз. Ей было всего 57.
© Киностудия им. М. Горького (1963)Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Кадр из фильма Королевство кривых зеркал - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1963)
Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
В жизни много таких простых, но в то же время трагичных историй: только блеснул луч надежды, кажется, что жизнь должна наладиться, но все обрывается.
По словам соседей, на глазах которых росли близняшки, "девчонки-то неглупые были". Да, родители жили простой жизнью. Никто и не помышлял о большем – другое время, другое воспитание. Была ли у девочек возможность жить по-другому?
Возможно, да. Но испытание бедностью и девяностыми они не потянули. Долгое время родственники близняшек не говорили, где находится их место упокоения. Позже рассказали: сестры захоронены на Покровском кладбище в Москве, рядом с другими членами своей семьи.
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Покровском кладбищеМогила Ольги Ламоновой (Юкиной)
Могила Ольги Ламоновой (Юкиной) - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Покровском кладбище
Могила Ольги Ламоновой (Юкиной)
 
МоскваИнтурист
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала