https://ria.ru/20250811/aktrisa-2034591686.html

Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи

Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи - РИА Новости, 11.08.2025

Оля и Яло из "Королевства": трагедия несчастной семьи

История сестер-близняшек из "Королевства кривых зеркал" - это не просто забытая сказка. Вышедший в 1963 году на советские экраны фильм Александра Роу стал... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T19:20:00+03:00

2025-08-11T19:20:00+03:00

2025-08-11T19:20:00+03:00

москва

интурист

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019980493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f8f336fa087f2bad592bffd463977b7.png

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. История сестер-близняшек из "Королевства кривых зеркал" - это не просто забытая сказка. Вышедший в 1963 году на советские экраны фильм Александра Роу стал классикой детского кинематографа. Зрители сразу полюбили девчонок. Вот только мало, кто знал, какая у них будет непростая судьба.Самая обычная семьяДве девчушки-блондинки Ольга и Татьяна Юкины сыграли так, что снискали всенародную любовь. Близняшки были, кстати, из самой простой семьи. Юкины жили на Жигулевской улице, в обычной панельной пятиэтажке в районе Кузьминок. Родители рабочие: отец трудился на фабрике, мать шила пальто и плащи.Шанс появиться на экране предоставился неожиданно - через конкурс близнецов. Фото сестер попали к Александру Роу, и тот пригласил девочек на пробы. Так Оля и Таня стали главными героинями в экранизации сказки Виталия Губарева. Их внешняя и внутренняя зеркальность буквально просилась в кадр: одна была более сдержанной и рассудительной, другая озорной и импульсивной. Казалось, все идеально: Роу выбрал Ольгу на роль девочки Оли, а Татьяне досталась ее "отраженная" копия Яло.На съемках в Крыму девочки впервые попробовали настоящие радости советской элиты: мягкие вагоны, гостиницы, мороженое в вазочках, море. Впечатлений хватило на годы. Но когда съемки закончились, и на смену восторгу пришли обычные школьные будни, волшебство начало рассыпаться."Слава нам не сдалась"После выхода фильма, сестры, конечно, получили немного славы. Письма от поклонников, интерес от соседей, приглашение на прием в Кремль. Но киномир не спешил звать их обратно. Лишь однажды они снова появились на экране - в эпизоде "Морозко", играя девочек с лукошками. На этом их актерская карьера закончилась.Семья Юкиных, как и многие в ту эпоху, была далека от мира искусства. Мать считала актерство непрактичным занятием и настаивала: "Надо получить нормальную профессию, а не по кино бегать. Слава нам не сдалась". А когда мать близняшек спросили о гонораре, она лишь плюнула: "За весь сезон выдали по 80 рублей на нос! Уборщица Вера получает 90”.После школы сестры поступили в техникум. Съемки остались в прошлом, а бытовуха - скандалы, бедность, очереди появились в настоящем.Гламур "Интуриста", ужасы бытовухиВ 1970–80-х сестры устроились работать в легендарную систему "Интурист" - едва ли не самую гламурную структуру в Советском Союзе. Здесь они работали с приезжими гостями из-за рубежа, бывали за границей, носили джинсы Levi’s, могли достать любой дефицит.Но перестройка внесла свои коррективы: система рухнула, работа исчезла, привилегии растворились. Оля и Таня, по сути, остались не у дел. У обеих уже семьи с детьми. Только вот, как рассказывали соседи, на мужей особо надеяться не приходилось.Особенно Татьяне. Ее супруг, Александр Замолодчиков, после инсульта стал инвалидом, но при этом, по словам очевидцев, умудрялся поднимать на жену руку.Ольга после развода осталась с сыном в квартире на Жигулевской. Работала в районном военкомате. Поначалу держалась, но смерть матери выбила почву из-под ног. Начались запои, потом инсульты. Жизнь, казалось, закручивалась в воронку. Она еще успела перетащить Татьяну в Кузьминки - на такую же должность в другом отделе. Последние годы они снова были вместе."Девчонки-то неглупые были"Двадцать девятого января 2005 года Ольга умерла. Инсульт или сердечный приступ, точно никто не знал. Сын Максим устроил похороны. После ее смерти квартира превратилась в притон. По слухам, в итоге сын продал квартиру и уехал в деревню.Татьяна без Оли стала тенью самой себя. Она часто повторяла: "Близнецы друг друга тянут в могилу". Друзья говорили: после смерти сестры она начала пить еще сильнее. У нее болели ноги, давление скакало. Но к врачам не шла, боялась больницы. 31 марта 2011 года ее не стало. Причина - атеросклероз. Ей было всего 57.В жизни много таких простых, но в то же время трагичных историй: только блеснул луч надежды, кажется, что жизнь должна наладиться, но все обрывается.По словам соседей, на глазах которых росли близняшки, "девчонки-то неглупые были". Да, родители жили простой жизнью. Никто и не помышлял о большем – другое время, другое воспитание. Была ли у девочек возможность жить по-другому?Возможно, да. Но испытание бедностью и девяностыми они не потянули. Долгое время родственники близняшек не говорили, где находится их место упокоения. Позже рассказали: сестры захоронены на Покровском кладбище в Москве, рядом с другими членами своей семьи.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, интурист