https://ria.ru/20250531/yukiny-2019973758.html

Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев

Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев - РИА Новости, 31.05.2025

Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев

В 1963 году советские зрители впервые увидели на экранах фильм-сказку "Королевство кривых зеркал", где главные роли Оли и ее отражения Яло исполнили... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:28:00+03:00

2025-05-31T08:28:00+03:00

2025-05-31T08:28:00+03:00

республика крым

москва

интурист

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В 1963 году советские зрители впервые увидели на экранах фильм-сказку "Королевство кривых зеркал", где главные роли Оли и ее отражения Яло исполнили девятилетние сестры-близнецы Ольга и Татьяна Юкины. Съемки в Крыму стали для них тяжелой работой. Девочки трудились наравне со взрослыми актерами, а их гонорар составил всего 80 рублей за весь фильм.Звезда сестер-близняшек Ольги и Татьяны загорелась, девочки обрели всесоюзную славу. Однако популярность очень быстро сошла на нет, а дальнейшая судьба сложилась трагично.Миг славы и конец мечтыОльга и Татьяна Юкины родились в 1953 году в обычной московской семье. Девочки были настолько похожи, что их практически невозможно было отличить друг от друга. Сестры попали в мир кино по счастливой случайности. Режиссер Александр Роу искал близняшек для своей картины "Королевство кривых зеркал". Однажды он увидел фотографию Оли и Тани, сделанную на конкурсе чтецов, где те участвовали. Одна была правшой, другая — левшой, у них даже болезни проявлялись зеркально — если у одной болело правое ухо, у другой в тот же момент — левое. Такая связь между девочками отлично вписывалась в задумку фильма, поэтому Оля сыграла свою тезку, а Таня исполнила роль Яло.Фильм "Королевство кривых зеркал" сделал девочек популярными. Их даже пригласили на прием в Кремль. Однако такая слава не обрадовала их маму, которая считала актерскую профессию ненадежной и запретила им заниматься театром.Несмотря на противоречия с родителями, Оля и Таня мечтали стать актрисами и даже попросили Александра Роу снова взять их в фильм. В результате он пригласил сестер в свою новую картину "Морозко", где они сыграли сестер, собирающих грибы в лесу.На творческих вечерах они с легкостью переодевались в пажей и разыгрывали сцены из фильмов, когда об этом просили учителя или сверстники. В старших классах активно участвовали в комсомольской жизни. Более старательная Оля помогала отстающим, а троечница Таня со временем добилась успехов в учебе. Однако к окончанию школы Юкины немного расслабились. Это был период, когда они собирались с друзьями в поле, разжигали костры, пели под гитару и переживали первую любовь."У сестер Юкиных вообще не было отбоя от кавалеров, особенно у Таньки, — вспоминала одноклассница Марина Плоткина. — Они бегали по очереди на свидания, потом рассказывали друг другу подробности. Часто мы большой школьной компанией собирались у Юкиных дома. У Оли и Тани была совершенно очаровательная мама, очень полная, добрая, радушная. А отец? Красивый, как чертяка: худощавый, со светлыми волосами и совершенно магическими большущими голубыми глазами. Близняшки очень многое забрали у папы".К сожалению, их актерская карьера дальше не сложилась, а надежды разбились о суровую действительность. После окончания школы Ольга мечтала поступить в театральный вуз, в то время как Татьяна хотела стать студенткой технического института. Однако обе не смогли поступить куда хотели и оказались в машиностроительном техникуме.Ольга вышла замуж за Виктора Ламонова, своего одноклассника, и у них родился сын Максим. Однако этот брак оказался недолговечным. Татьяна, в свою очередь, связала свою судьбу с водителем Александром Замолодчиковым, у них родилась дочь Юлия.Жизнь после славы: от "Интуриста" до нищетыВ 1970 годах Ольга и Татьяна жили в достатке и комфорте. Они работали в гостинице "Интурист", занимаясь организацией отправки советских туристов за границу. В их доме была современная техника, а одежда всегда была фирменной и качественной. Кроме того, сестры часто сами путешествовали за рубеж.Однако к середине 1990 годов их благополучие закончилось. Ольгу и Татьяну уволили из гостиницы, так как руководство предпочло нанять молодых и привлекательных сотрудниц вместо опытных работников.С этого момента начался трудный период в их жизни. Женщины вынуждены были искать заработок в самых разных местах, увлеклись алкоголем. Им пришлось продавать имущество, поскольку денег постоянно не хватало."Одна без другой — не жить"Ольга Юкина ушла из жизни 29 января 2005 года в возрасте 51 года после двух инсультов. Смерть сестры оказалась для Татьяны огромным ударом. Она замкнулась в себе и отказалась общаться с журналистами, которые пытались узнать о кончине Ольги. Обсуждение фильма "Королевство кривых зеркал" стало под строгим запретом. В это время в СМИ появлялись сообщения о том, что супруг Татьяны периодически ее избивал, что также негативно сказалось на ее здоровье. Татьяна Юкина скончалась 31 марта 2011 года от атеросклероза в возрасте 57 лет.Обе сестры захоронены на Покровском кладбище в Москве, рядом с другими членами своей семьи. Дочь Татьяны Юкиной избегала общения с журналистами, тогда как сын Ольги Юкиной несколько лет назад участвовал в нескольких ток-шоу.Зеркальная судьба: жизнь повторила сказкуВ фильме их героини, Оля и Яло, прошли через испытания, чтобы исправить свои недостатки. В реальности сестры Юкины тоже столкнулись с испытаниями, но не смогли их преодолеть.Как Оля из фильма была капризной и избалованной, так и в жизни Ольга Юкина, по воспоминаниям знакомых, тяжелее переносила трудности и первой "сломалась". Как Яло была рассудительной, так и Татьяна держалась дольше, но в итоге тоже не выдержала одиночества и потери сестры.Их история — это не только судьба двух актрис, но и метафора советской эпохи: мгновенная слава, жесткие рамки, а затем — крах всего, что казалось незыблемым. Они так и остались в памяти зрителей теми самыми девочками из сказки, но их реальная жизнь оказалась куда более жестокой, чем волшебное королевство на экране.

республика крым

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республика крым, москва, интурист