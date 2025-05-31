Рейтинг@Mail.ru
Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/yukiny-2019973758.html
Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев
Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев - РИА Новости, 31.05.2025
Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев
В 1963 году советские зрители впервые увидели на экранах фильм-сказку "Королевство кривых зеркал", где главные роли Оли и ее отражения Яло исполнили... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:28:00+03:00
2025-05-31T08:28:00+03:00
республика крым
москва
интурист
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019980493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f8f336fa087f2bad592bffd463977b7.png
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В 1963 году советские зрители впервые увидели на экранах фильм-сказку "Королевство кривых зеркал", где главные роли Оли и ее отражения Яло исполнили девятилетние сестры-близнецы Ольга и Татьяна Юкины. Съемки в Крыму стали для них тяжелой работой. Девочки трудились наравне со взрослыми актерами, а их гонорар составил всего 80 рублей за весь фильм.Звезда сестер-близняшек Ольги и Татьяны загорелась, девочки обрели всесоюзную славу. Однако популярность очень быстро сошла на нет, а дальнейшая судьба сложилась трагично.Миг славы и конец мечтыОльга и Татьяна Юкины родились в 1953 году в обычной московской семье. Девочки были настолько похожи, что их практически невозможно было отличить друг от друга. Сестры попали в мир кино по счастливой случайности. Режиссер Александр Роу искал близняшек для своей картины "Королевство кривых зеркал". Однажды он увидел фотографию Оли и Тани, сделанную на конкурсе чтецов, где те участвовали. Одна была правшой, другая — левшой, у них даже болезни проявлялись зеркально — если у одной болело правое ухо, у другой в тот же момент — левое. Такая связь между девочками отлично вписывалась в задумку фильма, поэтому Оля сыграла свою тезку, а Таня исполнила роль Яло.Фильм "Королевство кривых зеркал" сделал девочек популярными. Их даже пригласили на прием в Кремль. Однако такая слава не обрадовала их маму, которая считала актерскую профессию ненадежной и запретила им заниматься театром.Несмотря на противоречия с родителями, Оля и Таня мечтали стать актрисами и даже попросили Александра Роу снова взять их в фильм. В результате он пригласил сестер в свою новую картину "Морозко", где они сыграли сестер, собирающих грибы в лесу.На творческих вечерах они с легкостью переодевались в пажей и разыгрывали сцены из фильмов, когда об этом просили учителя или сверстники. В старших классах активно участвовали в комсомольской жизни. Более старательная Оля помогала отстающим, а троечница Таня со временем добилась успехов в учебе. Однако к окончанию школы Юкины немного расслабились. Это был период, когда они собирались с друзьями в поле, разжигали костры, пели под гитару и переживали первую любовь."У сестер Юкиных вообще не было отбоя от кавалеров, особенно у Таньки, — вспоминала одноклассница Марина Плоткина. — Они бегали по очереди на свидания, потом рассказывали друг другу подробности. Часто мы большой школьной компанией собирались у Юкиных дома. У Оли и Тани была совершенно очаровательная мама, очень полная, добрая, радушная. А отец? Красивый, как чертяка: худощавый, со светлыми волосами и совершенно магическими большущими голубыми глазами. Близняшки очень многое забрали у папы".К сожалению, их актерская карьера дальше не сложилась, а надежды разбились о суровую действительность. После окончания школы Ольга мечтала поступить в театральный вуз, в то время как Татьяна хотела стать студенткой технического института. Однако обе не смогли поступить куда хотели и оказались в машиностроительном техникуме.Ольга вышла замуж за Виктора Ламонова, своего одноклассника, и у них родился сын Максим. Однако этот брак оказался недолговечным. Татьяна, в свою очередь, связала свою судьбу с водителем Александром Замолодчиковым, у них родилась дочь Юлия.Жизнь после славы: от "Интуриста" до нищетыВ 1970 годах Ольга и Татьяна жили в достатке и комфорте. Они работали в гостинице "Интурист", занимаясь организацией отправки советских туристов за границу. В их доме была современная техника, а одежда всегда была фирменной и качественной. Кроме того, сестры часто сами путешествовали за рубеж.Однако к середине 1990 годов их благополучие закончилось. Ольгу и Татьяну уволили из гостиницы, так как руководство предпочло нанять молодых и привлекательных сотрудниц вместо опытных работников.С этого момента начался трудный период в их жизни. Женщины вынуждены были искать заработок в самых разных местах, увлеклись алкоголем. Им пришлось продавать имущество, поскольку денег постоянно не хватало."Одна без другой — не жить"Ольга Юкина ушла из жизни 29 января 2005 года в возрасте 51 года после двух инсультов. Смерть сестры оказалась для Татьяны огромным ударом. Она замкнулась в себе и отказалась общаться с журналистами, которые пытались узнать о кончине Ольги. Обсуждение фильма "Королевство кривых зеркал" стало под строгим запретом. В это время в СМИ появлялись сообщения о том, что супруг Татьяны периодически ее избивал, что также негативно сказалось на ее здоровье. Татьяна Юкина скончалась 31 марта 2011 года от атеросклероза в возрасте 57 лет.Обе сестры захоронены на Покровском кладбище в Москве, рядом с другими членами своей семьи. Дочь Татьяны Юкиной избегала общения с журналистами, тогда как сын Ольги Юкиной несколько лет назад участвовал в нескольких ток-шоу.Зеркальная судьба: жизнь повторила сказкуВ фильме их героини, Оля и Яло, прошли через испытания, чтобы исправить свои недостатки. В реальности сестры Юкины тоже столкнулись с испытаниями, но не смогли их преодолеть.Как Оля из фильма была капризной и избалованной, так и в жизни Ольга Юкина, по воспоминаниям знакомых, тяжелее переносила трудности и первой "сломалась". Как Яло была рассудительной, так и Татьяна держалась дольше, но в итоге тоже не выдержала одиночества и потери сестры.Их история — это не только судьба двух актрис, но и метафора советской эпохи: мгновенная слава, жесткие рамки, а затем — крах всего, что казалось незыблемым. Они так и остались в памяти зрителей теми самыми девочками из сказки, но их реальная жизнь оказалась куда более жестокой, чем волшебное королевство на экране.
республика крым
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019980493_5:0:1920:1436_1920x0_80_0_0_e828828f4d8d86721f2942d46b77dd4c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, москва, интурист
Республика Крым, Москва, Интурист

Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев

© Киностудия им. М. Горького (1963)Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Кадр из фильма Королевство кривых зеркал - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Киностудия им. М. Горького (1963)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В 1963 году советские зрители впервые увидели на экранах фильм-сказку "Королевство кривых зеркал", где главные роли Оли и ее отражения Яло исполнили девятилетние сестры-близнецы Ольга и Татьяна Юкины. Съемки в Крыму стали для них тяжелой работой. Девочки трудились наравне со взрослыми актерами, а их гонорар составил всего 80 рублей за весь фильм.
Звезда сестер-близняшек Ольги и Татьяны загорелась, девочки обрели всесоюзную славу. Однако популярность очень быстро сошла на нет, а дальнейшая судьба сложилась трагично.

Миг славы и конец мечты

Ольга и Татьяна Юкины родились в 1953 году в обычной московской семье. Девочки были настолько похожи, что их практически невозможно было отличить друг от друга.
Сестры попали в мир кино по счастливой случайности. Режиссер Александр Роу искал близняшек для своей картины "Королевство кривых зеркал". Однажды он увидел фотографию Оли и Тани, сделанную на конкурсе чтецов, где те участвовали. Одна была правшой, другая — левшой, у них даже болезни проявлялись зеркально — если у одной болело правое ухо, у другой в тот же момент — левое. Такая связь между девочками отлично вписывалась в задумку фильма, поэтому Оля сыграла свою тезку, а Таня исполнила роль Яло.
© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкСоветский кинорежиссер Александр Роу
Советский кинорежиссер Александр Роу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в медиабанк
Советский кинорежиссер Александр Роу
Фильм "Королевство кривых зеркал" сделал девочек популярными. Их даже пригласили на прием в Кремль. Однако такая слава не обрадовала их маму, которая считала актерскую профессию ненадежной и запретила им заниматься театром.
Несмотря на противоречия с родителями, Оля и Таня мечтали стать актрисами и даже попросили Александра Роу снова взять их в фильм. В результате он пригласил сестер в свою новую картину "Морозко", где они сыграли сестер, собирающих грибы в лесу.
© Киностудия им. М. Горького (1964)Кадр из фильма "Морозко"
Кадр из фильма Морозко - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Киностудия им. М. Горького (1964)
Кадр из фильма "Морозко"
На творческих вечерах они с легкостью переодевались в пажей и разыгрывали сцены из фильмов, когда об этом просили учителя или сверстники. В старших классах активно участвовали в комсомольской жизни. Более старательная Оля помогала отстающим, а троечница Таня со временем добилась успехов в учебе.
Однако к окончанию школы Юкины немного расслабились. Это был период, когда они собирались с друзьями в поле, разжигали костры, пели под гитару и переживали первую любовь.
"У сестер Юкиных вообще не было отбоя от кавалеров, особенно у Таньки, — вспоминала одноклассница Марина Плоткина. — Они бегали по очереди на свидания, потом рассказывали друг другу подробности. Часто мы большой школьной компанией собирались у Юкиных дома. У Оли и Тани была совершенно очаровательная мама, очень полная, добрая, радушная. А отец? Красивый, как чертяка: худощавый, со светлыми волосами и совершенно магическими большущими голубыми глазами. Близняшки очень многое забрали у папы".
© Киностудия им. М. Горького (1963)Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Кадр из фильма Королевство кривых зеркал - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Киностудия им. М. Горького (1963)
Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
К сожалению, их актерская карьера дальше не сложилась, а надежды разбились о суровую действительность. После окончания школы Ольга мечтала поступить в театральный вуз, в то время как Татьяна хотела стать студенткой технического института. Однако обе не смогли поступить куда хотели и оказались в машиностроительном техникуме.
Ольга вышла замуж за Виктора Ламонова, своего одноклассника, и у них родился сын Максим. Однако этот брак оказался недолговечным. Татьяна, в свою очередь, связала свою судьбу с водителем Александром Замолодчиковым, у них родилась дочь Юлия.
© Киностудия им. М. Горького (1963)Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Кадр из фильма Королевство кривых зеркал - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Киностудия им. М. Горького (1963)
Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"

Жизнь после славы: от "Интуриста" до нищеты

В 1970 годах Ольга и Татьяна жили в достатке и комфорте. Они работали в гостинице "Интурист", занимаясь организацией отправки советских туристов за границу. В их доме была современная техника, а одежда всегда была фирменной и качественной. Кроме того, сестры часто сами путешествовали за рубеж.
Однако к середине 1990 годов их благополучие закончилось. Ольгу и Татьяну уволили из гостиницы, так как руководство предпочло нанять молодых и привлекательных сотрудниц вместо опытных работников.
С этого момента начался трудный период в их жизни. Женщины вынуждены были искать заработок в самых разных местах, увлеклись алкоголем. Им пришлось продавать имущество, поскольку денег постоянно не хватало.
© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкГостиницы "Националь" и "Интурист" в Москве
Гостиницы Националь и Интурист в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
Гостиницы "Националь" и "Интурист" в Москве

"Одна без другой — не жить"

Ольга Юкина ушла из жизни 29 января 2005 года в возрасте 51 года после двух инсультов. Смерть сестры оказалась для Татьяны огромным ударом. Она замкнулась в себе и отказалась общаться с журналистами, которые пытались узнать о кончине Ольги. Обсуждение фильма "Королевство кривых зеркал" стало под строгим запретом. В это время в СМИ появлялись сообщения о том, что супруг Татьяны периодически ее избивал, что также негативно сказалось на ее здоровье. Татьяна Юкина скончалась 31 марта 2011 года от атеросклероза в возрасте 57 лет.
Обе сестры захоронены на Покровском кладбище в Москве, рядом с другими членами своей семьи. Дочь Татьяны Юкиной избегала общения с журналистами, тогда как сын Ольги Юкиной несколько лет назад участвовал в нескольких ток-шоу.
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Покровском кладбищеМогила Ольги Ламоновой (Юкиной)
Могила Ольги Ламоновой (Юкиной) - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Могила на Покровском кладбище
Могила Ольги Ламоновой (Юкиной)

Зеркальная судьба: жизнь повторила сказку

В фильме их героини, Оля и Яло, прошли через испытания, чтобы исправить свои недостатки. В реальности сестры Юкины тоже столкнулись с испытаниями, но не смогли их преодолеть.
Как Оля из фильма была капризной и избалованной, так и в жизни Ольга Юкина, по воспоминаниям знакомых, тяжелее переносила трудности и первой "сломалась". Как Яло была рассудительной, так и Татьяна держалась дольше, но в итоге тоже не выдержала одиночества и потери сестры.
Их история — это не только судьба двух актрис, но и метафора советской эпохи: мгновенная слава, жесткие рамки, а затем — крах всего, что казалось незыблемым. Они так и остались в памяти зрителей теми самыми девочками из сказки, но их реальная жизнь оказалась куда более жестокой, чем волшебное королевство на экране.
© Киностудия им. М. Горького (1963)Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
Кадр из фильма Королевство кривых зеркал - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Киностудия им. М. Горького (1963)
Кадр из фильма "Королевство кривых зеркал"
 
Республика КрымМоскваИнтурист
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала