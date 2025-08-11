На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2

https://ria.ru/20250811/aftershok-2034608348.html

Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 11.08.2025

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 15.05 мск на расстоянии 201 километра от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. В понедельник директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время. "Расстояние от ПК: 201. Глубина (КМ): 63.3. Магнитуда: 5.2", - сообщается в Telegram-канале филиала. Чуть раньше, в 12.53 мск, на Камчатке был зафиксирован афтершок магнитудой 5,5 на расстоянии 271 километра от Петропавловска-Камчатского. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

