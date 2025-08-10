https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034478735.html

В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского

В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского

В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского

Владимир Зеленский сам себе противоречит в заявлениях о стремлении к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003640_0:134:2814:1717_1920x0_80_0_0_b8b911e05af0e01afac7e366701451cd.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский сам себе противоречит в заявлениях о стремлении к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube, комментируя слова главы киевского режима об отказе идти на территориальные уступки."Сначала он говорит "Я ценю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта". То есть он пытается его утихомирить, но затем, когда дело доходит до сути, он прямо противоречит американскому лидеру, говоря, что не собирается делать ничего из сказанного", — заметил он.Эксперт также призвал Украину и Европу "принять реальность" вне зависимости от "своих предпочтений и мнения".Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.

2025

