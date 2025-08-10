Рейтинг@Mail.ru
В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034478735.html
В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского
В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского - РИА Новости, 10.08.2025
В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского
Владимир Зеленский сам себе противоречит в заявлениях о стремлении к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube,... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T22:45:00+03:00
2025-08-10T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003640_0:134:2814:1717_1920x0_80_0_0_b8b911e05af0e01afac7e366701451cd.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский сам себе противоречит в заявлениях о стремлении к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube, комментируя слова главы киевского режима об отказе идти на территориальные уступки."Сначала он говорит "Я ценю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта". То есть он пытается его утихомирить, но затем, когда дело доходит до сути, он прямо противоречит американскому лидеру, говоря, что не собирается делать ничего из сказанного", — заметил он.Эксперт также призвал Украину и Европу "принять реальность" вне зависимости от "своих предпочтений и мнения".Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034460992.html
https://ria.ru/20250810/orban-2034470315.html
https://ria.ru/20250810/tramp-2034456593.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003640_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_61a9c56a608a3a0f04439607a0a40843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа — 2025
В США указали на странную деталь в заявлениях Зеленского

Дэвис: Зеленский противоречит сам себе в словах о стремлении к миру на Украине

© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский сам себе противоречит в заявлениях о стремлении к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube, комментируя слова главы киевского режима об отказе идти на территориальные уступки.
"Сначала он говорит "Я ценю усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта". То есть он пытается его утихомирить, но затем, когда дело доходит до сути, он прямо противоречит американскому лидеру, говоря, что не собирается делать ничего из сказанного", — заметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место
Вчера, 19:13
Эксперт также призвал Украину и Европу "принять реальность" вне зависимости от "своих предпочтений и мнения".
Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Война или мир?" Орбан выступил с громким заявлением об Украине
Вчера, 20:55
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным
Вчера, 18:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала