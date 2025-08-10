https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034460992.html

"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место

"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место - РИА Новости, 10.08.2025

"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место

Украина в любом случае потеряет территории на востоке, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X, комментируя заявление Владимира... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T19:13:00+03:00

2025-08-10T19:13:00+03:00

2025-08-10T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина в любом случае потеряет территории на востоке, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки."Речь идет о землях на востоке Украины, которые Киев гарантированно потеряет в течение нескольких месяцев или даже раньше, если война не прекратится. Речь идет о реалистичной оценке возможных вариантов", — считает он.Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.

https://ria.ru/20250810/tramp-2034456593.html

https://ria.ru/20250810/ukraina-2034442539.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, встреча путина и трампа — 2025