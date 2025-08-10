https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034460992.html
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место - РИА Новости, 10.08.2025
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место
Украина в любом случае потеряет территории на востоке, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X, комментируя заявление Владимира... РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина в любом случае потеряет территории на востоке, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки."Речь идет о землях на востоке Украины, которые Киев гарантированно потеряет в течение нескольких месяцев или даже раньше, если война не прекратится. Речь идет о реалистичной оценке возможных вариантов", — считает он.Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
