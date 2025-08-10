Рейтинг@Mail.ru
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/zelenskiy-2034460992.html
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место - РИА Новости, 10.08.2025
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место
Украина в любом случае потеряет территории на востоке, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X, комментируя заявление Владимира... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T19:13:00+03:00
2025-08-10T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина в любом случае потеряет территории на востоке, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки."Речь идет о землях на востоке Украины, которые Киев гарантированно потеряет в течение нескольких месяцев или даже раньше, если война не прекратится. Речь идет о реалистичной оценке возможных вариантов", — считает он.Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
https://ria.ru/20250810/tramp-2034456593.html
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034442539.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_0:42:2618:2006_1920x0_80_0_0_4e780d16c03f7192632140419a869b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, встреча путина и трампа — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа — 2025
"Гарантировано потеряет". На Западе жестко поставили Зеленского на место

Эпископос: Украина гарантировано потеряет территории на востоке

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украина в любом случае потеряет территории на востоке, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X, комментируя заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки.
"Речь идет о землях на востоке Украины, которые Киев гарантированно потеряет в течение нескольких месяцев или даже раньше, если война не прекратится. Речь идет о реалистичной оценке возможных вариантов", — считает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Лучше выгнать". На Западе дали совет Трампу перед встречей с Путиным
Вчера, 18:19
Ранее в субботу Зеленский в преддверии встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. В Госдуме в ответ на это посоветовали ему "помалкивать в тряпочку".
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Сегодня невозможно". Во Франции пожалели о действиях по Украине
Вчера, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампГосдума РФВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала